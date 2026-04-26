Bitcoin krijgt opnieuw een duidelijke waarschuwing van een ervaren crypto analist. De huidige Bitcoin koers ligt rond 77.500 dollar en roept vragen op.

Wat gaat Bitcoin doen vanaf dit niveau? De Bitcoin koers verwachting loopt uiteen, maar analist Peter Brandt ziet nog geen echte bodem.

Brandt ziet patroon dat wijst op latere bodem

Peter Brandt is een bekende naam in de Bitcoin technische analyse. Hij heeft meer dan 50 jaar ervaring en voorspelde eerder de Bitcoin crash van 2018.

Hij ziet nu een zogenoemd Compound Fulcrum patroon. Dat is een grafiekstructuur waarbij de koers langere tijd zwak blijft voordat herstel begint.

Volgens zijn Bitcoin voorspelling ligt de echte bodem pas in Q3 of Q4 van 2026 rond 60.000 dollar. Een nieuwe recordkoers verwacht hij pas in 2027.

Dit scenario betekent dat de Bitcoin koers eerst een langere periode zonder duidelijke richting kan blijven bewegen.

Bitcoin moet volgens analist eerst lager

Volgens Brandt moet Bitcoin eerst onder 66.000 dollar zakken. Dat ziet hij als een noodzakelijke stap voor een gezondere markt.

Zo’n fase noemen analisten een schoonmaakronde. Zwakke kopers verkopen, waardoor sterkere partijen later instappen.

Vanaf de huidige Bitcoin koers van 77.500 dollar betekent dat een duidelijke daling. In dat scenario blijft een Bitcoin crash richting 60.000 dollar mogelijk.

Brandt verwacht dat 2026 vooral een crab market wordt. Dat is een markt waarin de koers zijwaarts beweegt zonder sterke stijging.

Voor veel beleggers voelt dat als stilstand. De koers beweegt, maar komt weinig vooruit.

Strategy blijft Bitcoin kopen ondanks waarschuwing

Niet iedereen deelt deze Bitcoin koers verwachting. Michael Saylor van Strategy blijft juist Bitcoin kopen.

Strategy bezit ongeveer 185.000 Bitcoin en blijft accumuleren. Het bedrijf heeft een gemiddelde aankoopprijs rond 75.527 dollar.

Dat niveau ligt dicht bij de huidige Bitcoin koers. Daardoor volgen beleggers de positie van Strategy nauwkeurig.

Daalt Bitcoin onder dat niveau, dan neemt de druk toe. Blijft de koers erboven, dan blijft het vertrouwen sterker.

De Bitcoin voorspelling van Brandt krijgt steun als de koers onder 66.000 dollar zakt. Lage vraag en zwakke ETF instromen versterken dat beeld.

Zijn scenario verzwakt als Bitcoin boven 80.000 dollar blijft en nieuwe kopers aantrekt.

Bitcoin Hyper ($HYPER) als manier om in te spelen op onzekerheid rond Bitcoin

De Bitcoin koers staat op een spannend punt. Analisten verschillen sterk van mening over wat Bitcoin gaat doen. Bitcoin Hyper ($HYPER) speelt in op deze onzekerheid met een eigen Layer-2 oplossing.

Een Layer-2 is een extra netwerk bovenop Bitcoin dat transacties sneller en goedkoper maakt. Bitcoin Hyper gebruikt technologie van de Solana Virtual Machine. Hierdoor kunnen slimme contracten draaien op het Bitcoin netwerk.

De timing van dit project valt op. Bitcoin beweegt rond 77.500 dollar en twijfelt over de volgende richting. In zulke fases zoeken sommige beleggers naar projecten die sterker reageren op bewegingen in de markt.

Als de Bitcoin koers daalt richting 60.000 dollar, kan dat zorgen voor extra volatiliteit. Volatiliteit betekent grotere en snellere koersbewegingen. Juist in zulke periodes krijgen nieuwe projecten vaak meer aandacht.

De presale van Bitcoin Hyper haalt miljoenen op en valt op binnen de opkomende crypto markt. Projecten die op Bitcoin bouwen profiteren vaak van interesse rond de grootste cryptomunt.

Voor beleggers die meer risico nemen, biedt dit een andere manier om in te spelen op de Bitcoin trend. De waarde van zulke projecten beweegt vaak sterker dan Bitcoin zelf, zowel omhoog als omlaag.