Michael Saylor koopt opnieuw Bitcoin. Dat gebeurt in een week waarin de Bitcoin koers dicht bij 80.000 dollar staat.

Strategy kocht tussen 20 april en 26 april in totaal 3.273 Bitcoin. Dat blijkt uit een document bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De SEC controleert beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten.

De aankoop kostte 255 miljoen dollar. Strategy betaalde gemiddeld 77.906 dollar per Bitcoin. Beleggers kijken nu of deze nieuwe koopdruk genoeg is om BTC deze week boven 80.000 dollar te duwen.

Strategy koopt 3.273 Bitcoin bij

Strategy is het bedrijf van Michael Saylor. Het bedrijf staat bekend als de grootste beursgenoteerde Bitcoin bezitter ter wereld.

Na de nieuwste aankoop bezit Strategy nu 818.334 Bitcoin. Het bedrijf kocht die munten samen voor ongeveer 61,8 miljard dollar.

Volgens CoinGecko waren de munten op het moment van publicatie ongeveer 63,6 miljard dollar waard. Daarmee staat Strategy opnieuw in de plus op zijn totale Bitcoin positie.

De gemiddelde aankoopprijs van alle Bitcoin van Strategy ligt nu op 75.537 dollar. Dat betekent dat de huidige marktprijs daar nog boven ligt.

Saylor financiert aankoop via MSTR aandelen

De nieuwste Bitcoin aankoop werd betaald met geld uit de verkoop van MSTR aandelen. MSTR is het aandeel van Strategy op de beurs.

Strategy verkocht 1,45 miljoen gewone aandelen en haalde daarmee 255 miljoen dollar op. Dat geld ging volledig naar de nieuwe Bitcoin aankoop.

Opvallend is dat Strategy deze keer geen STRC gebruikte. STRC is een speciaal beleggingsproduct van het bedrijf. Daarmee kan Strategy ook geld ophalen voor nieuwe Bitcoin aankopen.

Een week eerder kocht Strategy nog 34.164 Bitcoin. Dat was de 3e grootste aankoop in de geschiedenis van het bedrijf. De nieuwe aankoop is kleiner, maar laat zien dat Saylor blijft bijkopen.

Breekt Bitcoin deze week boven 80.000 dollar?

De Bitcoin koers handelde tijdens de aankoop boven 77.000 dollar. Daardoor ligt 80.000 dollar dichtbij. Dat ronde niveau trekt veel aandacht van crypto-handelaren.

Een stijging boven 80.000 dollar kan het vertrouwen verder vergroten. Veel beleggers zien zulke ronde niveaus als belangrijke grenzen. Als Bitcoin daarboven blijft, kan dat nieuwe kopers aantrekken.

Een aankoop van 3.273 Bitcoin verandert de markt niet alleen. Toch kan het sentiment wel sterker worden. Grote aankopen van Strategy geven vaak vertrouwen aan Bitcoin beleggers.

LATEST: strategy passed blackrock on btc holdings@saylor literally never sells. at this point im not sure if its conviction or stubbornness pic.twitter.com/uaBpbvRi5w — netrunner (@netrunner_btc) April 25, 2026

Ook de totale positie van Strategy blijft belangrijk. Het bedrijf bezit nu meer Bitcoin dan BlackRock namens zijn klanten aanhoudt. BlackRock is een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld.

Volgens Bitcoin voorstander en Strategy belegger Adam Livingston kan Strategy eind 2026 richting 1,2 miljoen Bitcoin gaan. Daarvoor moet het bedrijf nog 381.666 Bitcoin extra kopen.

Tot nu toe kocht Strategy dit jaar 144.551 Bitcoin. Dat komt neer op ongeveer 36.137 Bitcoin per maand.