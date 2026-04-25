Bitcoin gaat mei in met veel spanning. De koers staat rond 77.000 dollar. Daarmee ligt Bitcoin dicht bij een belangrijk kantelpunt.

De grote vraag is simpel. Krijgt Bitcoin ruimte richting 85.000 dollar, of zakt de koers terug naar 70.000 dollar? 3 factoren bepalen nu vooral het beeld.

Iran bestand blijft belangrijk voor Bitcoin

De eerste factor komt uit het Midden Oosten. President Donald Trump heeft het bestand met Iran voor onbepaalde tijd verlengd.

Een bestand betekent dat landen tijdelijk stoppen met vechten. Dat zorgt vaak voor meer rust op financiële markten.

Voor Bitcoin is die rust belangrijk. Veel beleggers zien Bitcoin nog als een risicovolle belegging. Bij oorlog of paniek verkopen zij sneller.

Als het bestand standhoudt, krijgt Bitcoin meer ruimte. Dan komt 85.000 dollar opnieuw in beeld.

Bij nieuwe spanningen verandert het beeld snel. Vooral de Straat van Hormuz blijft belangrijk. Dat is een smalle zeeroute voor veel olie.

Een escalatie daar kan olie duurder maken. Dat zorgt vaak voor meer angst op markten. In dat geval dreigt 68.000 tot 70.000 dollar.

Fed besluit eind april stuurt de markt

De tweede factor is het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Dat besluit komt tijdens de FOMC vergadering op 28 en 29 april.

FOMC is de groep binnen de Fed die beslist over de rente. De rente bepaalt hoe duur lenen wordt.

De markt verwacht nu dat de Fed de rente gelijk houdt. Dat betekent geen nieuwe verhoging, maar ook geen directe verlaging.

Voor Bitcoin is vooral de toon belangrijk. Spreekt de Fed rustig, dan helpt dat risicovolle beleggingen.

Klinkt de Fed streng, dan houden beleggers meer cash aan. Cash betekent geld dat direct beschikbaar blijft.

Ook Bitcoin ETF’s spelen mee. Een ETF is een beursfonds waarmee beleggers Bitcoin kopen via de gewone beurs.

Herstellen de instromen in deze fondsen, dan ontstaat meer koopdruk. Dat ondersteunt het positieve scenario voor mei.

Strategy blijft Bitcoin kopen

De derde factor is Strategy. Dat Amerikaanse bedrijf koopt al jaren grote hoeveelheden Bitcoin.

Strategy heeft een gemiddelde aankoopprijs van 75.527 dollar per Bitcoin. De huidige koers ligt daar maar net boven.

Daardoor letten beleggers scherp op elke nieuwe aankoop. Het bedrijf werkt toe naar een bezit van 1 miljoen Bitcoin.

Die strategie maakt het aanbod op de markt kleiner. Minder beschikbaar aanbod helpt de koers, vooral als de vraag stijgt.

Toch blijft dit geen garantie voor hogere koersen. Als de markt daalt, komt ook Strategy sneller onder druk.

