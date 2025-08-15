Bitcoin wist op de nacht van woensdag op donderdag kort een nieuwe recordhoogte aan te tikken bij de $124.100. Deze recordhoogte werd echter al snel opgevolgd met een daling van 5%. Is dit een teken dat de aankomende crypto bull run vertraagd is?

Bitcoin koers zet nieuwe recordhoogte neer bij $124.100

Hoewel de Bitcoin koers recentelijk moeite heeft gehad om indruk te maken, wist het in de nacht van woensdag op donderdag plotseling wel een nieuwe recordhoogte neer te zetten. De koers steeg namelijk tot voorbij de $124.000 en zette een recordhoogte neer rond de $124.100.

Deze recordhoogte werd echter al snel opgevolgd door een scherpe terugval van 5%. Deze terugval heeft nu tot zorg geleid onder investeerders. Sommige investeerders zijn bang dat een crypto bull run mogelijk is uitgesteld. Hoe ziet de nabije toekomst van Bitcoin eruit?

Bitcoin loopt achter op andere altcoins

Waar altcoins zoals Ethereum over de afgelopen weken veel indruk wisten te maken, had Bitcoin lange tijd moeite om dezelfde prestaties bij te houden. Woensdag werd hier echter verandering in aangebracht met een nieuwe recordhoogte. Maar zoals recentelijk vaker is voorgekomen werd deze recordhoogte snel opgevolgd door een nieuwe daling.

Waar Ethereum de afgelopen weken in staat is geweest om zijn waarde vast te houden en een aanhoudende opwaartse trend door te maken, heeft de BTC koers vooralsnog moeite gehad om zijn waarde boven de $120.000 vast te houden. Met een huidige waarde van rond de $119.100 heeft Bitcoin nu een market cap van $2,37 miljard.

Een belangrijke reden achter deze moeilijkheden lijkt de institutionele interesse voor Ethereum. Waar Bitcoin voorheen de grote favoriet was als het aankwam op institutioneel kapitaal, lijkt Ethereum nu steeds meer aandacht te krijgen. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de crypto ETF markten.

ETH ETF’s doen het beter dan de BTC ETF’s

Ethereum ETF’s wisten de afgelopen weken meer instroom te realiseren dan Bitcoin ETF’s. Als er nu gekeken wordt naar het aandeel dat deze ETF’s hebben binnen de market cap van deze projecten, doet Ethereum het ook een stuk beter. De Ethereum ETF markt is goed voor 1,5% van de totale market cap van Ethereum, terwijl de Bitcoin ETF’s goed zijn voor slechts 0,8% van de market cap van Bitcoin.

Deze shift in institutioneel kapitaal en de volatiliteit van de Bitcoin koers lijken op een shift te duiden binnen de cryptomarkt. Ethereum oogt steeds meer gebied van BTC in te nemen.

Ondanks deze onzekerheden heeft Bitcoin zeker niet hoeven te klagen over grote neerslagen. De koers heeft de afgelopen maand namelijk maar eenmaal een echte neerslag moeten ervaren die de koers richting de $113.000 hield. Deze neerslag werd in enkele dagen echter alweer verholpen en snel opgevolgd door een Bitcoin all-time high.

Het betekent dat investeerders nog steeds een opwaartse trend kunnen verwachten voor Bitcoin, alhoewel deze waarschijnlijk kleiner zal zijn dan die van Ethereum. De unieke utility en legitimiteit van Bitcoin zullen dit project echter altijd stabiel weten te houden. Er is dan ook een redelijke kans dat een nieuwe recordhoogte opnieuw haalbaar is.

