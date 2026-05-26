De huidige Bitcoin koers staat op een belangrijk kruispunt. BTC zit al weken vast tussen $74.000 en $80.000. Houdt de bodem, of breekt hij door? De komende dagen bepalen of de bull run nog leeft.

Bitcoin handelt nu rond de $76.683 en zit al ruim zes weken in een smalle bandbreedte. De koers stuitert tussen $74.000 als bodem en de 200 daagse moving average rond $82.500 als plafond. Veel handelaren op grote crypto exchanges zitten op hun handen en wachten op een duidelijke richting.

De markt mist momentum. Bears en bulls vechten om hetzelfde gebied en niemand wint. Voor het laatste Bitcoin nieuws en koersbewegingen blijven die twee niveaus de belangrijkste.

Bullish Bitcoin technische analyse mikt op $98.000

Boven het $74.000 niveau ziet de Bitcoin koers verwachting er nog hoopvol uit. Analisten wijzen $83.000 aan als belangrijkste weerstand. Breekt BTC dat niveau, dan ligt het pad open richting $90.000 tot $98.000.

Ook stijgen Amerikaanse aandelenmarkten weer naar recordhoogtes. Onze analisten wijzen naar een mogelijke ceasefire tussen de VS en Iran en hoopt dat Bitcoin daardoor boven $80.000 breekt.

Bearish scenario: dreigt een Bitcoin crash naar $60.000?

Verliest BTC het $74.000 niveau, dan opent zich ruimte naar beneden. Een aantal risico’s speelt nu mee:

Een CME gap rond $67.000 die nog open staat

Negatieve funding rates die wijzen op veel short posities

Aanhoudende ETF uitstroom en druk vanuit macro economie

In het zwakste scenario kan de koers terugvallen tot $60.000. Voor wie nadenkt over de welke crypto kopen vraag, is dit het moment om risico’s serieus te nemen.

Wat gaat Bitcoin doen? Saylor pauzeert aankopen

Een opvallend signaal komt van Michael Saylor. Strategy kocht deze week voor $1,5 miljard aan eigen obligaties terug en sloeg de wekelijkse Bitcoin aankoop over. Saylor noemde het “de BitVac laadt op”, een hint dat de volgende grote koopronde nog moet komen. Het bedrijf bezit nu zo’n 843.738 BTC.

This week we bought bonds, not bitcoin. The ₿itVac is charging. pic.twitter.com/yUpVNiNTPT — Michael Saylor (@saylor) May 24, 2026

Tegelijk blijft de verhouding tussen Bitcoin en de Nasdaq plakken. Crypto loopt al maanden mee met techaandelen, maar de bredere altcoin rally blijft uit. Bitcoin moet eerst zelf bewegen voordat de rest volgt.

