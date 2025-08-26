De Bitcoin koers heeft onlangs een daling tot onder de $110.000 moeten incasseren. Deze daling lijkt het gevolg te zijn van onzekerheden rondom de Federal Reserve. Wat gaat Bitcoin doen na deze recente crash?

Bitcoin koers daalt meer dan 10%

Bitcoin is op het moment van schrijven $110.157 waard, 4,4% minder dan een week geleden. In de ochtend van dinsdag 26 augustus moest de Bitcoin koers zelfs genoegen nemen met een dip onder de $110.000. Met deze recente daling zet de Bitcoin koers zijn recente neerwaartse trend voort.

Een neerwaartse trend die 14 augustus ontstond nadat de Bitcoin koers een nieuw recordhoogte bereikte bij $124.000. Sindsdien is Bitcoin dus al bijna $14.000 van zijn waarde verloren, meer dan 10%.

Maar wat is de reden achter deze recente Bitcoin crash?

Crypto expert bearish over nabije toekomst Bitcoin koers

Als het aan de crypto expert Doctor Profit ligt, vormt de onzekerheid rondom de Federal Reserve een belangrijke oorzaak van de recente problemen van de BTC koers. De Bitcoin community bereidt zich namelijk voor op de september vergadering van deze Federal Reserve. Deze vergadering moet meer duidelijkheid gaan geven over de toekomstige rentetarieven van Amerika.

#Bitcoin – What’s Next? The Big Macro Report: Everything You Need to Know 🚩 TA / LCA / Psychological Breakdown: This report speaks about the current market status and what to expect in the coming weeks, especially in the month of September. We all know the fools that never… pic.twitter.com/BHw9R9ccm2 — Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) August 24, 2025

De kans op een rentetariefverlaging lijkt behoorlijk groot te zijn. Maar volgens Doctor Profit kan deze rentetariefverlaging nu juist leiden tot een verlies in plaats van tot winsten.

Een significante verlaging van de rentetarieven leidt volgens deze crypto expert namelijk tot onzekerheid. Deze onzekerheid leidt vaak tot paniekverkopen en winstopnames. Hij gelooft dat een nieuwe rentetariefverlaging in dit geval dezelfde gevolgen met zich meebrengt.

Om deze reden is Doctor Profit bearish over de nabije toekomst van de Bitcoin koers.

De Bitcoin koers kan volgens Doctor Profit snel in een neerwaartse trend terechtkomen die de koers richting de $93.000 kan brengen. Dit komt door de zogenaamde Chicago Mercantile Exchange Gap. Er bevindt zich namelijk veel liquiditeit rond de $90.000 tot $95.000 range.

Wat gaat Bitcoin doen?

Het is enigszins verrassend te noemen dat Doctor Profit zo bearish is over de Bitcoin koers. Een rentetariefverlaging staat normaal gesproken juist garant voor winsten. In een situatie waar de rentetariefverlaging worden doorgevoerd, worden veilige vormen van investeringen zoals de dollar namelijk minder aantrekkelijk. In dat geval kiezen investeerders er vaak voor om risicovollere investeringen zoals cryptocurrencies te overwegen.

Om die reden worden er bij dit soort ontwikkelingen winsten verwacht. Winsten die de koers zomaar richting haar recordhoogte kunnen brengen.

Een nieuwe stimulans lijkt echter hard nodig te zijn voor de Bitcoin koers. Het technische fundament van de Bitcoin koers geeft namelijk een hoop verkoopsignalen af. Nu de RSI ook blijft dalen, lijkt de verkoopdruk binnen de Bitcoin markt hard toe te nemen. Zonder belangrijke ontwikkelingen lijkt de huidige neerwaartse trend dan ook aan te houden.

Investeerders moeten nu dan ook hopen dat de rentetariefverlaging de gehoopte winsten met zich meebrengt.

Bitcoin blockchain ervaart problemen: Bitcoin Hyper biedt oplossing

Mocht de Bitcoin koers daadwerkelijk in staat zijn om een nieuwe opwaartse trend in gang te zetten, dan lijkt er één probleem dat nog overwonnen moet worden. De Bitcoin blockchain is namelijk achterhaald te noemen en lijkt niet meer opgewassen tegen de moderne eisen van gedecentraliseerde applicaties. Veel investeerders ervaren hierdoor steeds vaker hoge transactiekosten, langzame transactiesnelheden en slechte programmeerbaarheid. Met de introductie van Bitcoin Hyper is er nu echter een Layer 2 oplossing op de markt verschenen die een einde brengt aan deze problemen.

Bitcoin Hyper kan gezien worden als de toekomst van de Bitcoin blockchain. Dit project doet er alles aan om de bekende problemen van deze blockchain op te lossen. Hier kan men rekenen op snelheden die vergelijkbaar zijn met de Solana blockchain. Deze Layer 2 oplossing is ook ontwikkeld met de hulp van de Solana virtual machine.

Bitcoin Hyper is nu een presale gestart voor zijn native $HYPER token. Deze presale moet gebruikers in staat stellen om tegen de laagst mogelijke prijzen in te stappen bij dit veelbelovende crypto project. Naast aantrekkelijke kortingen kunnen vroege investeerders ook profiteren van hoge staking beloningen. Op deze manier kunnen winsten al tijdens de presale gemaximaliseerd worden.

De presale van Bitcoin Hyper bleek trouwens al snel een groot succes te zijn en heeft inmiddels al meer dan $12 miljoen aan investeringen weten op te halen. Hiermee is het een van de beste altcoins van 2025. Tijdens deze presale zijn staking beloningen opmerkelijk genoeg nog altijd hoger dan 90%. En nu de $HYPER token slechts $0,012805 kost, lijkt dit het ideale moment om je aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project.

