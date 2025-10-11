De Bitcoin prijs bewoog flink omlaag richting $112000 nadat de Amerikaanse dollar sterker werd en de wereldwijde liquiditeit verder afnam. Deze koersdaling volgde kort nadat BTC eerder in de week een nieuwe all-time high boven $126000 bereikte. Volgens meerdere marktanalisten ligt de oorzaak bij macro-economische factoren. Stabiliseert de Bitcoin koers in de komende weken weer snel?

Bitcoin koers onder druk door sterkere dollar

Crypto-analist Jamie Coutts meldt op X dat de recente terugval vooral te maken heeft met de heropleving van de Amerikaanse dollar. De US Dollar Index (DXY) steeg richting de zone tussen 100 en 101, na een van de sterkste dalingen in decennia.

Een stijgende dollar maakt kapitaal wereldwijd schaarser. Daardoor verdwijnt een deel van de liquiditeit uit markten voor risicovolle activa, waaronder tokens als Bitcoin en Ethereum.

Coutts legt verder uit dat dit mechanisme op korte termijn vaak voor neerwaartse druk zorgt, omdat beleggers dan minder leverage gebruiken en hun handelsposities verkleinen.

Bitcoin’s dip isn’t mysterious — it’s macro.

The dollar’s rebound is tightening global liquidity. DXY is retesting 100–101 — a key resistance and natural mean-reversion zone after one of the sharpest declines in decades in 1H25.

Positioning had become crowded on the short side,… pic.twitter.com/BoNKA14YVr — Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) October 10, 2025

Regionale liquiditeit en gedrag van BTC miners blijven in balans

Een rapport van CryptoQuant eind september laat zien dat de richting van Bitcoin sterk samenhangt met de geldstromen tussen Aziatische en Amerikaanse beurzen.

De zogenoemde Coinbase Premium Index, die het prijsverschil tussen Amerikaanse en Aziatische markten meet, blijft licht positief. Dat duidt op een stabiele vraag van institutionele beleggers. In Zuid-Korea bleef de Kimchi Premium beperkt, wat wijst op voorzichtige retailbeleggers.

On-chain data toont daarnaast dat BTC miners zich in een evenwichtige positie bevinden. Crypto-analist Axel Adler Jr. wijst erop dat de Puell Multiple rond 1,1 ligt, een niveau waarbij Bitcoin miners iets boven de gemiddelde winstgevendheid opereren.

Dat betekent dat er weinig risico op capitulatie is, maar ook geen tekenen van oververhitting. Adler omschrijft de huidige marktsituatie als “neutraal tot licht positief.”

Puell Multiple = 1.1 at BTC price = $121.6K. This is a zone slightly above miners’ average revenue neither stress nor euphoria. The risk of capitulation is low, but there’s also no overheating like at cycle peaks. I would call this a neutral-to-bullish backdrop. pic.twitter.com/m7tx793Inq — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) October 10, 2025

