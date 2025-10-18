De Bitcoin prijs daalde deze week tot rond $107.000 na een uitstroom van meer dan $500 miljoen uit Amerikaanse spot BTC ETF’s. Het gaat om de grootste negatieve weekstroom sinds de zomer, wat erop wijst dat institutionele investeerders tijdelijk gas terugnemen. Kan de Bitcoin koers zich nog herstellen als dit negatieve sentiment aanhoudt?

Bitcoin koers: technische analyse wijst op risico onder $100.000

Volgens de bekende crypto-analist Captain Faibik is het opwaartse kanaal waarin Bitcoin zich sinds begin 2024 beweegt, nu in gevaar. Zijn analyse op TradingView toont dat de prijs in de bovenste zone van dit kanaal, de zogenoemde red danger zone, is vastgelopen.

Als de BTC koers onder de psychologische grens van $100.000 zakt, kan dat volgens hem tot een forse correctie leiden richting $54.000.

Hij vergelijkt de huidige Bitcoin situatie met het topniveau van 2021, toen een vergelijkbare kanaalbreuk voorafging aan een koersdaling van meer dan 50%. Op basis van Fibonacci retracements liggen mogelijke steunpunten bij ongeveer $74.000 en veel lager rond $52.000. Deze koersniveaus worden vaak gebruikt door traders om in te schatten waar de markt tijdelijk kan stabiliseren.

$BTC #Bitcoin bull run is over — 50% Bearish correction is likely incoming in the midterm..!! pic.twitter.com/EG0rzpwWus — Captain Faibik 🐺 (@CryptoFaibik) October 17, 2025

On-chain data toont toenemende koopactiviteit van whales

Niet alle analisten delen dit sombere beeld. Volgens data van Glassnode hebben whales, wallets met meer dan 1000 BTC, in de afgelopen week samen ongeveer 5000 BTC gekocht. Dat wijst op vertrouwen onder grote marktspelers, ondanks de recente koersdaling van bijna 5% in de afgelopen week en ongeveer 8% in de afgelopen maand.

Ook de stock-to-flow analyse van PlanB blijft positief en schat de reële waarde van Bitcoin in 2025 boven de $150.000.

Deze modellen benadrukken dat de BTC halvings, waarbij de dagelijkse Bitcoin uitgifte halveert, historisch gezien vaak voorafgingen aan sterke koersstijgingen. De huidige dagelijkse productie bedraagt ongeveer 450 BTC, wat de schaarste verder vergroot.

Bitcoin koers blijft kwetsbaar door macro-onzekerheid

Bitcoin blijft sterk op lange termijn, maar macrofactoren drukken de korte termijn. De Fed lijkt renteverlagingen uit te stellen, terwijl Trumps beleid rond crypto en ETF’s onzeker blijft.

Stijgende obligatierentes, spanningen in het Midden-Oosten en inflatiezorgen verhogen het marktrisico. Zakt Bitcoin onder $100.000, dan dreigt verdere correctie; herstel boven $114.000 kan het bullmarktvertrouwen herstellen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale