De Bitcoin koers brak vanochtend door de belangrijke weerstand op $117.000. De stijging kwam kort na het nieuws dat president Trump een nieuwe maatregel heeft ondertekend die pensioenfondsen in de VS meer ruimte geeft om te investeren in alternatieve assets zoals BTC. De markt reageerde snel en de BTC koers kreeg een stevige impuls.

Trump zet crypto open voor Amerikaanse pensioenmarkt

Het besluit van Trump maakt het voor pensioenaanbieders makkelijker om een deel van hun vermogen in crypto te steken. Volgens de nieuwe richtlijn mogen 401(k)-fondsen voortaan alternatieve assets toevoegen aan hun portefeuilles, waaronder Bitcoin.

🇺🇸 President Trump to sign an executive order allowing crypto in 401(k) retirement plans. This is massive! It opens the door for trillions in long-term, institutional capital to flow into Bitcoin and crypto directly from retirement funds. Regulated access + mainstream exposure… pic.twitter.com/AoPfA92EyB — ︎ Teo Mercer (@TeoMercer) August 7, 2025

Dat nieuws sloeg in als een bom, want de Amerikaanse pensioenmarkt is goed voor miljarden aan kapitaal. Als zelfs maar een klein deel daarvan naar BTC stroomt, kan dat zorgen voor stevige koersbewegingen. Beleggers zien dit als een bevestiging van Trumps pro-Bitcoin houding en een directe aanval op traditionele financiële beperkingen.

BTC koers breekt uit wekenlange zijwaartse zone

Na weken vastgezeten te hebben tussen $110.000 en $115.000, maakte de BTC koers nu dus een duidelijke uitbraak naar boven. Technische analisten zagen de $117.000 als de laatste horde voor een nieuwe opwaartse trend.

De RSI zit op 58, wat duidt op toenemende koopdruk. De MACD kruist negatief, maar zit nog boven de neutrale lijn. De koers heeft een kleine correctie gemaakt, maar als het weer boven de $117.000 weet te sluiten, lijkt $120.000 het volgende logische doelwit. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins voor deze bull run.

Investeerders kijken nu naar $120k als volgende weerstand voor Bitcoin

Met het pensioenfonds nieuws, lijkt het vertrouwen op de markt terug. Ondanks zorgen over geopolitieke spanningen en handelsmaatregelen, blijft BTC sterk liggen. Institutionele beleggers zouden deze ontwikkeling kunnen aangrijpen om hun posities uit te breiden.

All of the Bitcoin liquidity is concentrating at $120,000. Short squeeze the bears! pic.twitter.com/tumeqxiEbi — CryptoGoos (@crypto_goos) August 7, 2025

Als spot ETF’s de instroom weer oppakken en het macroplaatje gunstig blijft, is een aanval op $120.000 goed mogelijk, zeker nu Trump opnieuw duidelijk maakt dat Bitcoin en andere digitale assets wat hem betreft thuishoren in het financiële systeem van de toekomst.

Lancering van het eerste Bitcoin Layer 2 netwerk

Naast dat de 401(k) fondsen nu Bitcoin kunnen opnemen staat er nog een grote ontwikkeling op de agenda. Bitcoin Hyper ($HYPER) gaat namelijk het eerste Bitcoin Layer 2 netwerk lanceren aan het einde van hun presale. Hiermee komt er een einde aan de DeFi achterstand op Ethereum.

Door middel van een Solana Virtual Machine (SVM) bouwt $HYPER een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcoins Proof-To-Work. Uiteindelijk verlopen alle transacties via de Layer 1 van Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs, voordat de volgende fase van de presale ingaat.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale