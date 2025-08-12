De Bitcoin koers is in de afgelopen 24 uur stevig gedaald, waarmee de angst groeit voor een mogelijke correctie richting $110.000. Analisten waarschuwen dat de neerwaartse druk voorlopig kan aanhouden, mede door winstnemingen, toegenomen verkoopactiviteit en afnemend vertrouwen bij whales. Deze factoren kunnen een technisch herstel knap lastig maken en leiden tot verhoogde volatiliteit in de komende dagen.

Van hype naar scherpe terugval

Begin deze week leek Bitcoin nog op weg naar een nieuwe all-time high. Maandagochtend steeg de koers ruim 3,3% naar $122.150, ontzettend dicht bij het record van $123.100 van 15 juli. De opleving voedde speculatie over een doorbraak richting $126.000, een niveau dat mogelijk de weg kan vrijmaken voor een versnelde stijging. Maar het optimisme was van korte duur: binnen 24 uur zakte Bitcoin terug van $122.200 naar ongeveer $119.000. De koers is ondertussen nog iets verder weggezakt tot $118.800, waar het nu lijkt te consolideren.

I don’t like this daily candle on #Bitcoin. It has taken all the liquidity on the highs and immediately inversed towards the range high resistance. Quite ugly daily candle. Wouldn’t be surprised if we’ll test $116.8K before continuing. pic.twitter.com/BiYtBLEtfG — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 11, 2025

Michael van de Poppe, oprichter van MN Trading, noemde het een “ugly daily candle” en waarschuwde voor een mogelijke test van $116.800 voordat een herstel kan plaatsvinden. CoinGlass data toont aan dat een daling van nog eens 1,75% naar dit niveau ongeveer $1,63 miljard aan longposities in gevaar kan brengen door liquidaties.

Marktdruk en sentiment

Het snelle omkeren van de koers wijst op een afname van koopkracht bij hogere niveaus. Grote houders lijken geneigd om winst te nemen na de recente stijgingen, wat de verkoopdruk vergroot. Dit kan ervoor zorgen dat pogingen tot herstel vroegtijdig stoppen.

Toch blijft het algemene sentiment relatief positief. De Crypto Fear & Greed Index zakte slechts twee punten naar 60, nog net in de Greed zone. Spot Bitcoin ETF’s lieten maandag zelfs de vierde dag op rij van instroom zien, met $178,1 miljoen volgens Farside. Deze institutionele instroom biedt een tegengewicht tegen de verkoopdruk en kan de neerwaartse trend afkoelen, zeker als het volume aanhoudt.

Een bijkomende factor is de mogelijke rotatie van kapitaal tussen grote crypto coins. Samson Mow, oprichter van JAN3, verwacht dat Ethereum investeerders winst zullen nemen en kapitaal terug naar Bitcoin zullen verschuiven zodra de ETH koers hoog genoeg is. Dit zou op korte termijn extra koopdruk op BTC kunnen zetten. Aan de andere kant stelt Tom Lee van Fundstrat dat Ethereum momenteel zijn eigen sterke fase doormaakt: zijn “Bitcoin 2017 moment”. Mogelijk kan Ethereum zelfs tot $16.000 stijgen, wat juist meer kapitaal naar ETH zou trekken.

Wat gaat de Bitcoin koers doen?

Voor de korte termijn ligt de eerste belangrijke ondersteuning rond $116.800 – $117.000. Een doorbraak daaronder kan het pad vrijmaken voor een test van $110.000, een cruciale zone die de aandacht trekt van zowel traders als langetermijninvesteerders. Opwaarts gezien blijft $123.100 het eerste serieuze weerstandsniveau. Een overtuigende doorbraak boven $126.000 kan leiden tot een verdere stijging.

Voor traders is het nu van belang om het handelsvolume rond deze niveaus in de gaten te houden. Stabiele of stijgende volumes bij een opwaartse beweging wijzen op organische koopinteresse, terwijl afnemende volumes tijdens een stijging vaak een waarschuwing zijn voor een mogelijke terugval.

Dus wat gaat Bitcoin doen? Het antwoord hangt af van hoe de koers reageert op de huidige steunniveaus en of er nieuwe instroom komt van grote partijen. Stabilisatie boven $117.000 met oplopend volume kan een basis vormen voor herstel. Echter is bij een doorbraak naar beneden een verdere Bitcoin crash naar $110.000 of lager reëel.

