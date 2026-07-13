De Bitcoin koers zit klem rond $64.000. De munt beweegt tussen de 20-daagse EMA op $63.029 en de 50-daagse EMA op $65.305. Handelaren houden hun adem in, want de smalle Bollinger Bands wijzen op een uitbraak. Morgen, dinsdag 14 juli, komt er bovendien belangrijk inflatienieuws uit de VS.

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Steun rond $63.000 houdt de Bitcoin koers overeind

De eerste steun ligt op de 20-daagse EMA rond $63.029. Zolang de koers daarboven blijft, houden de kopers de controle. Volgens de Bitcoin koers verwachting blijft het herstel intact zolang deze bodem standhoudt.

Zakt Bitcoin er wel doorheen, dan komen lagere niveaus in beeld. Denk aan $62.360 en daaronder de stevige steun rond $58.000.

Weerstand rond $65.300 bepaalt of Bitcoin nog gaat stijgen

Boven de koers wacht een taaie muur. De 50-daagse EMA op $65.305 en de zone tot $65.500 vormen samen de belangrijkste weerstand. Uit de Bitcoin technische analyse blijkt dat een dagelijkse slotkoers boven $65.000 nodig is voor een echte uitbraak.

Ook John Bollinger, de bedenker van de Bollinger Bands, ziet dat punt als sleutel. Hij spotte een zogeheten fractal ‘W’-patroon dat op een ommekeer kan wijzen, mits Bitcoin boven $65.000 sluit. Lukt dat, dan ligt de weg naar $67.000 en zelfs $70.000 open. Rond dit niveau neemt de handel in Bitcoin futures vaak flink toe.

Here is a chart highlighting a developing 'W' pattern in bitcoin:native. Note that it is perfectly fractal. The are small 'w's at the nadirs and a small 'm' at the apex. For extra credit look at the weekly to see a higher time frame fractal 'W'.https://t.co/jcmfX6NXRy — John Bollinger (@bbands) July 2, 2026

Bitcoin nieuws: angst overheerst en dit is de reden

Ondanks de rustige koers is het sentiment somber. De Fear & Greed Index staat op 26, wat op angst duidt. Beleggers zijn voorzichtig en wachten op een duidelijk signaal.

Dat signaal kan morgen komen. Dinsdag 14 juli komt het Amerikaanse inflatiecijfer naar buiten. Een lager cijfer kan Bitcoin richting $67.000 duwen, terwijl een hoger cijfer de koers terug naar de steun kan sturen. Ook de beste altcoins bewegen vaak mee met deze onzekerheid.

Steun: $63.029 (20-daagse EMA), daarna $62.360 en $58.000

$63.029 (20-daagse EMA), daarna $62.360 en $58.000 Weerstand: $65.305 (50-daagse EMA) tot $65.500, daarna $67.000

$65.305 (50-daagse EMA) tot $65.500, daarna $67.000 Sentiment: Fear & Greed Index op 26 (angst)

Fear & Greed Index op 26 (angst) Catalyst: Amerikaans inflatiecijfer op dinsdag 14 juli

Volgens de analisten van Coinspeaker is de smalle bandbreedte het signaal om op te letten: “Hoe langer de koers zo strak beweegt, hoe heftiger de uitbraak daarna vaak is. De richting hangt deze week vooral aan het inflatiecijfer.”

Wat gaat Bitcoin doen en waar liggen de kansen

Voorlopig blijft de Bitcoin koers gevangen tussen $63.000 en $65.500. Breekt de koers boven de weerstand, dan lonkt $70.000. Zakt hij onder de steun, dan dreigt een test van $58.000. Het inflatiecijfer van dinsdag geeft waarschijnlijk de doorslag.

Naast Bitcoin zelf kijken beleggers ook naar nieuwe projecten die op de bekende munt voortbouwen. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER), een zogeheten layer 2 die de veiligheid van Bitcoin combineert met de snelheid van de Solana Virtual Machine. Daardoor gaan transacties sneller en goedkoper dan op het gewone Bitcoin netwerk.

De presale haalde al meer dan $32 miljoen op. De $HYPER token wordt straks gebruikt om transactiekosten te betalen, om te staken en om mee te stemmen over het netwerk. De mainnet staat gepland voor het derde kwartaal van 2026.

Bitcoin Hyper presale toegang