Bitcoin koers zakte woensdag onder $62.000, nadat Trump op een NAVO top zei dat het bestand met Iran voorbij is. Beleggers reageerden meteen: meer dan $400 miljoen aan posities werden geliquideerd. Blijft de steun rond $60.000 overeind, of staat de bitcoin koers een nieuwe daling te wachten?

Waarom daalt bitcoin: $400 miljoen aan liquidaties

Trump zei woensdag 8 juli 2026 tijdens een NAVO top in Turkije dat het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran voorbij is. Het Amerikaanse leger had kort daarvoor tientallen boten van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen, waarna Iran terugsloeg richting Koeweit en Bahrein. Trump waarschuwde dat de aanvallen op Iran “veel erger” kunnen worden, wat beleggers direct nerveus maakte.

Bitcoin koers zakte hierdoor van boven de $64.600 naar rond de $61.700, een daling van ruim 3 procent. Ook ethereum, XRP en dogecoin gingen onderuit, met dalingen tussen de 2 en 5 procent. Analisten wijzen erop dat de Bitcoin koers verwachting voorlopig onzeker blijft zolang de spanningen in het Midden-Oosten aanhouden.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Binnen 24 uur werd er meer dan $400 miljoen aan opengezette posities geliquideerd, vooral van beleggers die op hogere koersen hadden ingezet. Een kort overzicht van de schade:

Bitcoin: daling van ruim 3 procent naar zo’n $61.700

Ethereum: daling van bijna 2 procent naar zo’n $1.745

XRP en dogecoin: dalingen tot 5 procent

Houdt de steun van $60.000 stand?

De grens van $60.000 geldt nu als de belangrijkste steun voor bitcoin. Zolang de koers hierboven blijft, spreken analisten van een normale correctie. Trader en analist Michael van de Poppe zegt dat bitcoin zijn opwaartse trend nog niet kwijt is, zolang de koers boven $61.000 blijft.

#Bitcoin didn't lose its bullish divergence. The indication is that it's looking likely that we're going to be continuing the upwards trend, even though the markets have witnessed a small correction. The bullish divergence is still applicable even though there's the potential… pic.twitter.com/1zZAvbMgGY — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 8, 2026

Breekt de koers toch onder $60.000, dan houden meerdere analisten rekening met een verdere val richting de mid $50.000, wat opnieuw voor een bitcoin crash kan zorgen. Dat zou ook gevolgen hebben voor altcoins zoals XRP, waarvan de XRP koers verwachting al onder druk staat door de onrust.

“Zolang de olieprijs niet verder oploopt en de Fed geen renteverhoging doorvoert, verwachten wij dat bitcoin binnen de huidige bandbreedte blijft handelen,” zegt een marktanalist van het Coinspeaker team.

Wat olie, de dollar en de Fed ermee te maken hebben

De onrust raakt niet alleen crypto. De olieprijs steeg hard: Brent olie ging naar boven de $78 per vat en Amerikaanse WTI olie steeg naar boven de $75. Een hogere olieprijs jaagt de inflatie aan, en dat verandert de verwachtingen rond de rente.

Beleggers gingen eerder nog uit van een renteverlaging door de Federal Reserve, maar die kans is nu kleiner geworden. De kans op een renteverhoging deze maand steeg naar meer dan 1 op 3, blijkt uit data van de CME FedWatch tool. Hogere rentes maken risicovolle beleggingen zoals bitcoin minder aantrekkelijk voor grote beleggers, en ook de Ethereum verwachting staat daardoor onder druk.

Wat gaat Bitcoin doen: dit zijn de vooruitzichten

Het bitcoin nieuws van de komende dagen wordt bepalend voor de markt. Zolang de steun van $60.000 overeind blijft en de situatie in het Midden-Oosten niet verder escaleert, verwachten analisten een herstel richting $64.000. Escaleert het conflict wel verder, dan is een nieuwe bitcoin crash richting de mid $50.000 niet uitgesloten.

Voor nu blijft het dus afwachten wat Trump en Iran verder doen, en hoe beleggers daarop reageren. Wie de markt volgt, doet er goed aan zowel het nieuws over Iran als de olieprijs in de gaten te houden.