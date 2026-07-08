De XRP koers beweegt op 8 juli rond $1,13 en drukt tegen de bovenkant van een dalende wig die al twaalf maanden loopt. Volgens onderzoek breekt zo’n patroon in 68 procent van de gevallen omhoog uit. Het koersdoel dat daarbij hoort: $1,50.

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XRP koers test dalende wig met doel $1,50

Een dalende wig ontstaat als de koers steeds lagere toppen en lagere bodems maakt, maar de verkopers hun kracht verliezen. Dat is precies wat er bij XRP gebeurt. De koers moet nu een dagslot boven $1,18 tot $1,20 neerzetten om de daling van het afgelopen jaar echt te breken. Lukt dat, dan komt een nieuwe XRP rally in beeld en past het plaatje bij de XRP koers verwachting die veel handelaren voor deze zomer hanteren.

$XRP could reach $1.50 before the end of this month. 40% move in the next 20 days is absolutely possible. pic.twitter.com/iL9G5qhUmO — Celal Kucuker (@CelalKucuker) July 7, 2026

Toch is er een blokkade. Zo’n 50 miljoen XRP werd voor het laatst gekocht tussen $1,18 en $1,22, en die kopers staan nu op verlies. Velen willen verkopen zodra de prijs terug is op hun aankoopniveau. Dat verklaart deels waarom XRP niet harder stijgt: elke uitbraak moet eerst door die muur van verkoopdruk heen.

Handelsvolume geeft XRP rally brandstof

Het handelsvolume liep flink op, van rond $400 miljoen naar ruim $1,7 miljard per dag. Op de Zuid-Koreaanse beurs Upbit kwam XRP zelfs boven Bitcoin uit qua handelsactiviteit. Zulke drukte laat zien dat er weer serieus geld naar de munt stroomt, iets wat ook opvalt bij wie de beste altcoins van dit moment volgt.

Voor een bevestiging kijken traders naar drie dingen:

Een dagslot boven $1,18 tot $1,20 op de dagchart

De RSI die terugklimt boven de 50

Bitcoin dat door de $65.000 breekt

Wat gaat Ripple doen richting $2,20 en $3,65?

Analist @egragcrypto keek naar het maandchart en ziet grotere doelen. Zolang de steun bij $0,95 standhoudt, houdt hij rekening met koersen van $2,20 en op termijn zelfs $3,65, het niveau van de vorige recordstand.

#XRP – CHART, No Comment 🤫: Men Lie, Women Lie But Charts and Numbers do not Lie. Structure > Noise > Emotion. ONLY FEW 🧠 pic.twitter.com/GLbM1W1Xpd — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) July 7, 2026

Onze eigen analist blijft nuchter: “De structuur oogt sterk, maar zonder een duidelijk dagslot boven $1,20 blijft dit een test en geen doorbraak.”

De komende dagen bepalen dus of wat gaat Ripple doen richting de zomer een echte uitbraak wordt of opnieuw een valse start.

Bitcoin Hyper ($HYPER) trekt kapitaal aan tijdens XRP beweging

Nu handelaren op zoek gaan naar de volgende grote beweging, valt ook de Bitcoin Hyper ($HYPER) presale op. Het project bouwt de eerste Bitcoin Layer 2 die draait op de techniek van Solana, waardoor betalingen in Bitcoin snel en goedkoop worden. De presale haalde al meer dan $32 miljoen op.

De $HYPER token is de brandstof van het netwerk: je betaalt er transactiekosten mee, je kunt hem vastzetten voor beloningen en meestemmen over updates. Daarmee mikt het op staking, DeFi en apps bovenop Bitcoin, precies de bouwstenen die deze markt de laatste maanden opzoekt.

Bitcoin Hyper presale toegang