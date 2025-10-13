Crypto-analist EGRAG CRYPTO verwacht dat de Bitcoin prijs verder kan stijgen terwijl de RSI richting 89 beweegt, voordat een nieuwe bearmarkt begint bij een RSI van 38. Zijn analyse, gedeeld op X, is gebaseerd op de Relative Strength Index, die momenteel rond 67 ligt. Dit niveau duidt volgens hem op kracht, niet op oververhitting. Kan de Bitcoin koers de komende maanden inderdaad verder herstellen richting een hogere RSI zone?

Bitcoin koers: EGRAG ziet sterke technische signalen

EGRAG’s model laat een patroon zien dat lijkt op eerdere Bitcoin cycli. In het verleden bleef de RSI waarde van rond 67 vaak enkele maanden stabiel voordat de BTC koers begon te dalen. De crypto-analist denkt dat dit nu opnieuw kan gebeuren, zolang de RSI maar onder het overbought niveau van 70 blijft.

Zijn grafiek bevat markeringen van eerdere BTC toppen en bodems. De gele cirkels duiden zones aan waar Bitcoin eerder weerstand vond, terwijl de rode lijn de mogelijke ondergrens van de komende bearmarkt markeert. EGRAG benadrukt dat hij bereid is zijn analyse aan te passen als de markt een afwijkende richting inslaat.

#BTC – Are You Saying the Cycle Has Ended?: So, you’re saying the RSI is around 67? Based on historical patterns and it is forming the most awkward formation, and your saying we are heading into a bear market. 📉 In the next 90 days, we’ll gather here to see where the BTC RSI… pic.twitter.com/sKcZW3OD7e — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) October 12, 2025

Breder beeld: Bitcoin halving en marktfactoren

De Bitcoin koers beweegt binnen een groter economisch kader. Crypto-analisten wijzen op de aanstaande halving in 2025, toenemende institutionele instromen en het macrobeleid van president Trump. Deze factoren beïnvloeden samen de liquiditeit en marktdynamiek.

Volgens sommige experts blijft Bitcoin technisch sterk zolang de trend boven de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden ligt. Men houdt desondanks rekening met volatiliteit wanneer investeerders winst nemen of leverage afbouwen.

De voorspelling van EGRAG CRYPTO heeft in elk geval de aandacht gevestigd op de komende maanden. Of de Bitcoin koers nu verder oploopt terwijl de RSI richting 89 beweegt, of eerder afkoelt richting 38, zal pas blijken wanneer de BTC markt zijn volgende grote beweging inzet.

