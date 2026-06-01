De crypto koers kleurt rood op maandag 1 juni 2026. Bitcoin, Ethereum en XRP zakken weg terwijl grote beleggers geld uit de markt halen. Ook de onzekerheid over het bestand tussen de VS en Iran drukt op de stemming. We zetten de belangrijkste niveaus op een rij.

Waarom daalt crypto vandaag?

De hele markt staat onder druk. De daling komt vooral door twee dingen: grote beleggers halen geld weg en de wereld kijkt nerveus naar het Midden-Oosten.

Die uitstroom is fors. De Amerikaanse Bitcoin ETF’s verloren eind mei samen ongeveer 2,3 miljard dollar, de grootste maandelijkse uitstroom van 2026. Dat blijkt uit cijfers van CoinGlass. Opvallend: XRP fondsen kregen er juist zo’n 35 miljoen dollar bij.

Daarnaast houdt het wankele bestand tussen de VS en Iran de markt in zijn greep. Zolang beleggers vrezen voor nieuwe aanvallen, durven ze niet vol in te stappen.

Bitcoin koers: strijd rond 73.000 dollar

De Bitcoin koers zakte naar ongeveer 73.300 dollar. Dat is een lichte daling op de dag.

Belangrijk is de steunzone tussen 72.000 en 73.500 dollar. Houdt deze niet stand, dan kan de koers verder zakken richting 68.000 dollar. Aan de bovenkant ligt de eerste grote weerstand rond 80.500 dollar. Die zone is bepalend voor de Bitcoin koers verwachting op korte termijn.

Volgens het analyseteam van Coinspeaker is dit vooral een adempauze, geen paniek: “Zolang Bitcoin de 72.000 dollar vasthoudt, blijft het grotere plaatje intact. Pas onder dat niveau wordt het echt spannend.”

Ethereum koers en XRP koers onder druk

Ook de Ethereum koers heeft het zwaar. ETH vecht rond de 2.000 dollar, een grens die beleggers scherp in de gaten houden.

Zakt Ethereum onder 2.000 dollar, dan dreigt meer verlies. Pas boven 2.500 dollar ontstaat er weer ruimte omhoog, met 2.680 dollar als volgende horde voor de Ethereum verwachting.

XRP koers houdt steun rond 1,30 dollar

De XRP koers staat rond 1,31 dollar. De munt vond steun in de zone tussen 1,27 en 1,30 dollar.

Houdt die steun, dan kan een herstel volgen richting de weerstand rond 1,61 dollar. Lukt dat niet, dan blijft XRP zwak. Wat de bredere XRP verwachting wordt, hangt sterk af van de macro stemming.

De belangrijkste steunzones die beleggers nu volgen:

Bitcoin: steun rond 72.000 dollar, weerstand bij 80.500 dollar.

Ethereum: steun bij 2.000 dollar, weerstand rond 2.500 dollar.

XRP: steun tussen 1,27 en 1,30 dollar, weerstand bij 1,61 dollar.

Crypto verwachting: dit kunnen beleggers verwachten

De top 3 crypto blijft de komende dagen gevoelig voor het nieuws uit het Midden-Oosten. Komt er een stabiel bestand tussen de VS en Iran, dan kan de risicobereidheid snel terugkeren en herstelt de crypto koers mogelijk.

Gaat het mis, dan worden de steunzones opnieuw getest. Voor de crypto verwachting op korte termijn draait alles om die niveaus: 72.000 dollar bij Bitcoin, 2.000 dollar bij Ethereum en 1,30 dollar bij XRP. Beleggers houden daarom ook de ETF stromen scherp in de gaten.