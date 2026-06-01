Het Japanse betaalbedrijf SBI Remit heeft een mijlpaal bereikt. Het verwerkte in totaal 2,5 biljoen yen, zo’n 15 miljard dollar, aan internationale overboekingen met de XRP techniek van Ripple. Dat is groot nieuws voor het netwerk. Toch reageert de XRP koers voorlopig niet positief.

Ripple nieuws: 26 Japanse banken gebruiken XRP

SBI Remit maakte op 27 mei 2026 bekend dat het de grens van 2,5 biljoen yen is gepasseerd. Omgerekend is dat meer dan 15 miljard dollar. Het bedrijf gebruikt sinds 2021 de On-Demand Liquidity techniek van Ripple. Daarbij dient XRP als brug tussen twee munten, waardoor geld sneller en goedkoper de grens over gaat.

Opvallend is het tempo. SBI Remit deed er veertien jaar over om de eerste 2 biljoen yen te halen. De laatste 500 miljard yen kwam er in slechts zeventien maanden bij. Inmiddels gebruiken 26 Japanse banken het netwerk, nadat ook Tottori Bank zich aansloot. Wie benieuwd is naar de XRP koers verwachting op langere termijn, houdt deze groei goed in de gaten.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

Toch zorgt het nieuws niet voor een stijging. De XRP koers zakte op 1 juni 2026 naar ongeveer 1,32 dollar, het laagste punt in vijftien weken. Verkopers houden de markt voorlopig in hun greep. Dat roept een vraag op: waarom stijgt Ripple niet, ondanks dit positieve nieuws?

Analisten wijzen erop dat de koers vooral wordt gestuurd door de bredere markt en niet door losse mijlpalen. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen, kijkt dus best naar meer dan alleen dit bericht.

XRP koers verwachting: koersdoel van 2,50 dollar

Sommige analisten blijven positief over de lange termijn. Nu 26 banken live zijn, noemen zij een koersdoel van 2,50 dollar voor XRP. Hun redenering: de techniek van Ripple is geen experiment meer, maar een vast onderdeel van het bankverkeer geworden.

Daar komt nog een belangrijke ontwikkeling bij. SBI bouwt samen met vermogensbeheerder Franklin Templeton aan het eerste XRP ETF van Japan. Zo’n beursgenoteerd fonds maakt het voor gewone beleggers makkelijker om in XRP te stappen. De verwachte start ligt rond het boekjaar 2028.

“De cijfers van SBI Remit laten zien dat XRP echt geld verplaatst en niet alleen wordt verhandeld,” zegt een analist van het Coinspeaker team. “Maar de markt heeft tijd nodig om dat te vertalen naar de koers.”

Wil je zelf inspelen op dit Ripple nieuws? Dan kun je XRP kopen op een betrouwbare crypto exchange zoals MEXC.

Houd er wel rekening mee dat de XRP koers flink kan schommelen. De adoptie in Japan groeit hard, maar de markt bepaalt uiteindelijk of die groei zich ook vertaalt naar een hogere koers. Doe daarom altijd je eigen onderzoek voordat je instapt.

