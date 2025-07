Nu de Bitcoin koers stagneert, voorspellen crypto analisten moeilijkheden voor altcoins. Triggert de BTC koers nu een 30% crypto crash?

Nadat Bitcoin eerder deze maand nog een nieuwe recordhoogte wist te bereiken, heeft het een consolidatie moeten accepteren. De afgelopen weken heeft de Bitcoin koers in een krappe range bewogen rond de $118.000.

Volgens de crypto analist Altcoin Sherpa lijken de toekomstige prestaties van altcoins af te hangen van wat de Bitcoin koers binnenkort gaat doen.

I think that the only way we really see alts do another leg up in the short term is if $BTC giga sends and breaks out of this range. All other scenarios (btc chop, btc bleed) mean alts go down another 10-30%+ IMO. pic.twitter.com/DV6EMSD2yW

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) July 30, 2025