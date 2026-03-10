Bitcoin rally na Trumps uitspraken over Iran

De Bitcoin koers steeg op 10 maart 2026 met ruim 2% naar $71.000. De stijging volgde nadat president Trump aangaf dat het conflict met Iran “heel snel” voorbij zou zijn. BTC schoot samen met aandelenmarkten omhoog, terwijl de olieprijs daalde.

Eerder deze maand zakte Bitcoin nog naar $60.000 toen de VS en Israël op 28 februari aanvallen uitvoerden op Iran. Het conflict zorgde voor flinke onrust op de markten. Olieprijzen stegen boven de $100 per vat en beleggers vluchtten uit risicovolle beleggingen.

🚨TRUMP ON OPERATION EPIC FURY: "We're putting and end to all of this threat once and for all” “The result will be lower oil and gas prices for American families." pic.twitter.com/3DuqrLS3xe — Coin Bureau (@coinbureau) March 10, 2026

Wat gaat Bitcoin doen op korte termijn?

Analisten zien op korte termijn een consolidatie tussen $65.000 en $74.000. Belangrijke weerstand ligt rond $69.500 en $71.800. Een doorbraak boven dat niveau kan de deur openen naar $74.000 tot $75.000 eind maart.

Tegelijkertijd stroomde er in maart al bijna $700 miljoen naar Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Dat wijst op hernieuwd vertrouwen bij grote beleggers. Toch blijft voorzichtigheid geboden: zolang het Iran conflict niet definitief is opgelost, kan de koers snel weer dalen. Wie zich wil voorbereiden op crypto verwachting op langere termijn, doet er goed aan de macro ontwikkelingen te volgen.

Bitcoin voorspelling: $500K volgens het Stock-to-Flow model

Het bekende Stock-to-Flow model van analist PlanB wijst op een cyclus gemiddelde van $500.000 voor de periode 2024 tot 2028. Dat zou betekenen dat BTC op dit moment fors ondergewaardeerd is.

🚨 Bitcoin at $67k… but S2F model screams $500k avg this cycle (2024-2028)! 📈 Is BTC massively undervalued & the ultimate buy opportunity? Or is S2F broken forever? 🤔 What's your take, bull or bust? pic.twitter.com/QlBhOgSgGj — PlanB (@100trillionUSD) March 8, 2026

Niet iedereen is het daar mee eens. Analist Bobby A verwacht eerder een koers tussen $200.000 en $250.000 richting eind 2026 of begin 2027. Hij stelt dat het S2F model goed werkt als brede leidraad, maar niet geschikt is voor precieze koersdoelen.

Andere voorspellingen:

Standard Chartered: $300.000 eind 2026

$300.000 eind 2026 Fundstrat (Tom Lee): $200.000 tot $250.000 eind 2026

$200.000 tot $250.000 eind 2026 Citigroup: $143.000 tot $189.000 basisscenario

De crypto bull run is volgens meerdere analisten nog niet voorbij. De verwachting is dat de halvingcyclus van 2024 zijn piek bereikt ergens in de eerste helft van 2026. Gebruik een betrouwbare crypto exchange om voorbereid te zijn.

Wat kunnen beleggers verwachten van het Bitcoin nieuws?

De komende weken hangt veel af van twee factoren: het verloop van het Iran conflict en het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Als de oorlog daadwerkelijk stopt, kan dat een stevige rally veroorzaken. Maar een escalatie kan Bitcoin opnieuw richting $60.000 drukken.

Op de lange termijn blijven de fundamenten sterk. ETF instroom groeit, institutionele adoptie neemt toe en het aanbod van nieuwe Bitcoin krimpt na de halving. Of $500.000 realistisch is, valt te bezien. Maar dat de koers significant hoger kan, daar zijn de meeste analisten het over eens.

Let op: dit artikel is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeert.