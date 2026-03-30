Bitcoin ETF uitstroom: Blackrock leidt de daling

De Bitcoin ETF markt kende vorige week een flinke terugval. Tussen 24 en 27 maart stroomde er netto ongeveer $296 miljoen uit Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s, zo blijkt uit data van Farside Investors. De zwaarste dag was 27 maart, toen er $225,5 miljoen werd teruggetrokken. Blackrock’s IBIT was met $201,7 miljoen verantwoordelijk voor het leeuwendeel.

Het begon nochtans goed. Maandag 24 maart zagen de fondsen nog $167,2 miljoen aan instroom. Daarna sloeg het sentiment om. De S&P 500 kende zijn vijfde verliestweek op rij en de Fear & Greed Index zakte naar 12, diep in “extreme angst” gebied. Wie meer wil weten over het kopen van crypto in onzekere tijden, doet er goed aan de risico’s goed af te wegen.

Bitcoin nieuws: Morgan Stanley als tegenkracht

Terwijl Bitcoin daalt en ETF geld weglekt, bouwt Morgan Stanley stilletjes aan iets groots. De bank diende op 27 maart een aangepaste S-1 aanvraag in bij de SEC voor de Morgan Stanley Bitcoin Trust (ticker: MSBT). Het wordt de eerste spot Bitcoin ETF die direct door een grote Amerikaanse bank wordt uitgegeven.

Opvallend is de beheervergoeding van slechts 0,14%, lager dan de 0,25% die Blackrock en Fidelity vragen. NYSE Arca heeft al een officiële notering aangekondigd, wat volgens Bloomberg analist Eric Balchunas doorgaans wijst op een aanstaande lancering. Met meer dan 15.000 financieel adviseurs en $5,5 biljoen aan klantkapitaal kan MSBT een serieuze verschuiving teweegbrengen in de Bitcoin koers verwachting.

Wat kan de BTC koers verwachten in april?

De Bitcoin koers handelt vandaag rond $66.500, een stuk lager dan de $75.000 eerder deze maand. Analisten wijzen op meerdere macro factoren die april kunnen bepalen:

De Fed hield de rente op 18 maart vast en verhoogde de inflatieverwachting naar 2,7%, wat minder renteverlagingen impliceert

De markten zijn dicht op Goede Vrijdag (3 april), wat de liquiditeit deze week kan beperken

Kwartaaleinde herbalancering door institutionele beleggers zorgt voor extra verkoopdruk

Onderzoeker Pratik Kala van Apollo Crypto noemde de uitstroom van $290 miljoen echter “vrij normaal” en wees erop dat veel ETF activiteit samenhangt met basistrades van hedgefondsen, niet met structurele verkoopdruk. De relatieve sterkte van Bitcoin ten opzichte van andere risicovolle beleggingen blijft volgens hem opvallend.

Wordt april een crypto crash of herstel?

De komende weken worden bepalend. Als de risk-off stemming tijdelijk blijkt en kwartaaleinde herbalancering uitdooft, kan de BTC koers stabiliseren boven $65.000. De lancering van Morgan Stanley’s MSBT zou daarnaast nieuw institutioneel kapitaal kunnen aantrekken. Aan de andere kant blijft macro onzekerheid een reëel risico. Wie overweegt om in te stappen kan de beste altcoins als alternatief bekijken voor spreiding.

Het Bitcoin nieuws van deze week laat zien dat korte termijn uitstroom niet per se een structurele trendbreuk hoeft te zijn. Maar waakzaamheid blijft geboden.

