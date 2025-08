De Bitcoin koers kan in augustus flink stijgen, volgens analisten richting de $173.000. De voorspelling betekent een stijging van 64%. Dit is gebaseerd op fundamentele en technische factoren, waaronder stijgende wereldwijde liquiditeit en een zwakke Amerikaanse dollar.

Een van de belangrijkste pijlers onder deze Bitcoin voorspelling is de recordgroei van de wereldwijde M2 geldhoeveelheid. Deze maatstaf, die het totaal aan liquide middelen in omloop meet, bereikte begin juli een historisch hoogtepunt van $55,48 biljoen. Volgens analisten is er een sterk verband tussen de groei van deze liquiditeit en stijgende koersen van ‘risicovolle’ assets zoals BTC.

The chart illustrates the correlation between the M2 Money Supply and $BTCUSD, with an 84-day lag.

It shows that the M2 Money Supply formed a double top (with a lower high) in late #September

Historically, bitcoin’s price peaks 525–532 days after each #halving

What does this… pic.twitter.com/e5oA3I63kk

