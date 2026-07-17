Leonidas, de bekende Ordinals ontwikkelaar achter memecoin $DOG, presenteerde op 17 juli 2026 een nieuwe Bitcoin client genaamd $DOG Mode. De software moet een einde maken aan de jarenlange strijd tussen Bitcoin Core en Bitcoin Knots over het blokkeren van Ordinals en Runes transacties.

Wat is $DOG Mode precies?

Dit crypto nieuws verspreidde zich razendsnel op X. Leonidas kondigde $DOG Mode aan als open source Bitcoin client die transacties toestaat die onder Bitcoin Core en Bitcoin Knots vaak worden geblokkeerd. Beide programma’s hanteren volgens hem regels die Bitcoin zelf helemaal niet kent, waardoor geldige transacties toch worden tegengehouden.

$DOG Mode verhoogt de maximale standaard transactiegrootte van 400.000 naar 3.900.000 weight units. Ook verlaagt de client de zogeheten dustlimiet, het minimale bedrag dat een transactie-output moet bevatten, van enkele honderden sats naar 1 sat. Dat scheelt Ordinals en Runes gebruikers volgens Leonidas tientallen miljoenen dollars aan onnodig vastgezette sats.

Belangrijk verschil met Bitcoin Knots: $DOG Mode verandert geen consensusregels en vereist dus geen fork. De client wijzigt alleen de standaardregels voor welke transacties een node doorstuurt, niet de regels waaraan het Bitcoin netwerk zich als geheel moet houden.

I am very excited to announce the launch of a new open source Bitcoin client called Bitcoin $DOG Mode. Bitcoin Core and Bitcoin Knots have spent years enforcing rules that Bitcoin itself does not have. A transaction can be fully valid under consensus and still be blocked from… pic.twitter.com/WCJ9roEkeo — Leonidas 🧡 $DOG (@LeonidasNFT) July 17, 2026

Het conflict tussen Bitcoin Core en Bitcoin Knots

Wat is er met crypto aan de hand rond Bitcoin? Al maanden botsen twee kampen in de Bitcoin gemeenschap. Bitcoin Knots, de client van ontwikkelaar Luke Dashjr, biedt gebruikers instellingen om Ordinals inscripties, Runes en andere data uit transacties te weren. Bitcoin Core koos juist de andere weg en versoepelde met versie 30 de regels rond het OP_RETURN veld, waardoor meer data juist wél wordt doorgelaten.

Die tegenstelling voedde ook het BIP-110 voorstel, een softfork die dataopslag op Bitcoin verder aan banden moest leggen. Begin juli werd dat voorstel afgeblazen nadat de steun onder miners nooit boven de één procent uitkwam. $DOG Mode komt daar nu bovenop als derde route: geen fork, maar wel een directe uitdaging aan de regels van Core en Knots.

Voor de Bitcoin koers lijkt de discussie vooralsnog geen grote schokken te veroorzaken, al houden handelaren dit soort protocolruzies scherp in de gaten omdat ze de onderliggende netwerkstabiliteit raken. Ook wie zelf een inschatting probeert te maken via de Bitcoin koers verwachting doet er goed aan dit soort protocoldiscussies mee te wegen.

Reacties uit de crypto community

De aankondiging van $DOG Mode kreeg binnen enkele uren duizenden reacties en werd door de $DOG gemeenschap massaal geciteerd met de tekst “I will run Bitcoin in $DOG mode”. Ontwikkelaars en miners werden door Leonidas actief opgeroepen om mee te bouwen aan de client of transacties ervan te ondersteunen.

Ook buiten de $DOG kring reageerden opvallende stemmen. David Bailey, oprichter van BTC Inc, het moederbedrijf van Bitcoin Magazine, noemde het geheel een “fake fork drama” en stelde dat het juist blootlegt hoe weinig ETF kopers eigenlijk van Bitcoin snappen. Volgens hem mist deze groep de leerervaring van zelf een exchange account openen, coins kopen en in self custody nemen, waardoor hun begrip van Bitcoin oppervlakkig blijft.

One of my realizations from this whole fake fork drama is that the ETF buyers really have no grounding in what bitcoin is. Signing up with an exchange, buying your first coins, taking self custody is all part of a very important onboarding experience that shapes your… — David Bailey🇵🇷 $2.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) July 16, 2026

De discussie laat zien dat de toekomst crypto voor een groot deel wordt bepaald door wie de regels van het netwerk mag schrijven: ontwikkelaars, miners of de gebruikers zelf. Voor wie de ontwikkelingen wil blijven volgen, is dit crypto nieuws voorlopig nog niet uitgeschreven.

Wie zelf met Bitcoin aan de slag gaat, doet er volgens Bailey goed aan de eigen coins ook echt zelf te beheren met een beste crypto wallet, in plaats van alleen via een ETF blootstelling te kopen.