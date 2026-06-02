Coinspeaker

© 2026 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Bitcoin koers test cruciale steun: rally naar $78.000 of crash naar $60.000?

De Bitcoin koers zakte onder de $71.000 en staat op een belangrijk kantelpunt. Grote liquidaties en geld dat uit ETF’s wegstroomt zetten de markt onder druk. Volgt nu een rally naar $78.000 of een crash?

Sander ten Broeke Door Sander ten Broeke Bijgewerkt 3 minuten leestijd
Bitcoin koers test cruciale steun: rally naar $78.000 of crash naar $60.000?

De huidige Bitcoin koers beweegt rond de $71.000 en testte op 1 juni 2026 een laagste punt van $70.574. Een felle daling van bijna 5 procent veegde veel posities weg. Beleggers vragen zich nu af welke kant het op gaat.

Huidige Bitcoin koers test cruciale steun

De huidige Bitcoin koers staat zwaar onder druk. Op 1 juni 2026 dook de prijs onder de $71.000 door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. In één klap werd voor ruim 627 miljoen dollar aan posities geliquideerd, waarvan bijna 95 procent longs. Dat betekent dat vooral beleggers die op een stijging gokten hun inzet verloren.

Veel traders gebruiken een hefboom op een leverage trading platform, wat de val extra versnelde. Wie de langere termijn wil begrijpen, kijkt naar de Bitcoin koers verwachting en de grote niveaus op de grafiek.

Bitcoin technische analyse: rally of crash?

De Bitcoin technische analyse laat twee duidelijke scenario’s zien. Houdt de koers de steun rond $65.000 vast, dan kan een herstel volgen. Pakken de kopers daarna de weerstand op $75.000 terug, dan ligt de weg naar een Bitcoin rally richting $78.000 open.

Breekt de steun op $65.000 echter, dan dreigt een verdere Bitcoin crash richting de $60.000. Analist Michaël van de Poppe waarschuwt dat het beeld pas echt zwak wordt onder de cruciale steun, en dat de markt anders naar de lage $60.000 kan zakken.

Onze analist bij Coinspeaker noemt het beeld fragiel: “Zolang Bitcoin onder de $75.000 blijft, houden de verkopers de touwtjes in handen. Pas boven dat niveau wordt een echte ommekeer geloofwaardig.”

Wat gaat Bitcoin doen? ETF uitstroom drukt de markt

Wat gaat Bitcoin doen op korte termijn? Veel hangt af van de beleggingsfondsen. In mei 2026 stroomde er een recordbedrag van 2,43 miljard dollar uit de Amerikaanse Bitcoin ETF’s, de grootste uitstroom van het jaar. Op de crypto futures markt nam de onrust daardoor verder toe.

De belangrijkste niveaus van vandaag op een rij:

  • Steun: $70.000, en daaronder de cruciale $65.000
  • Weerstand: $75.000, en daarboven het doel van $78.000
  • Liquidaties in 24 uur: ruim 627 miljoen dollar, vooral longs

Bitcoin Hyper ($HYPER) brengt snelheid naar Bitcoin

Terwijl de Bitcoin koers heen en weer schiet, kijken sommige beleggers naar nieuwe projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een Layer 2 netwerk dat de veiligheid van Bitcoin combineert met de snelle techniek van Solana. Daardoor worden transacties sneller en goedkoper dan op het gewone Bitcoin netwerk.

Bitcoin Hyper presale - Bitcoin whales kopen BTC

Bitcoin Hyper is een potentiële x1000 crypto.

De presale haalde al meer dan 32,7 miljoen dollar op. Het netwerk mikt op staken, lenen en apps, met een lancering die gepland staat voor het derde kwartaal van 2026. Of dit interessant is, bepaalt de lezer zelf.

Bitcoin Hyper presale toegang Cryptocurrency Nieuws, Nieuws

Sander ten Broeke
Sander ten Broeke

Professionele crypto-analist met jarenlange praktijkervaring sinds de doorbraak van de crypto markt in 2017. Ruime ervaring met (day)trading door zowel extreme bullmarkten als uitdagende bearmarkten. Gespecialiseerd in technische analyse, het interpreteren van koers patronen en het vroegtijdig signaleren van belangrijke markttrends.

Share:
Related Articles