De huidige Bitcoin koers beweegt rond de $71.000 en testte op 1 juni 2026 een laagste punt van $70.574. Een felle daling van bijna 5 procent veegde veel posities weg. Beleggers vragen zich nu af welke kant het op gaat.

Bitcoin $BTC is testing a critical support cluster between $73,000 and $71,300. A strong reaction here could send price back to $78,000, while a breakdown may expose $65,000. https://t.co/wfcCrSuqFs pic.twitter.com/5JHqB0ncY6 — Ali Charts (@alicharts) June 1, 2026

Huidige Bitcoin koers test cruciale steun

De huidige Bitcoin koers staat zwaar onder druk. Op 1 juni 2026 dook de prijs onder de $71.000 door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. In één klap werd voor ruim 627 miljoen dollar aan posities geliquideerd, waarvan bijna 95 procent longs. Dat betekent dat vooral beleggers die op een stijging gokten hun inzet verloren.

Veel traders gebruiken een hefboom op een leverage trading platform, wat de val extra versnelde. Wie de langere termijn wil begrijpen, kijkt naar de Bitcoin koers verwachting en de grote niveaus op de grafiek.

Bitcoin technische analyse: rally of crash?

De Bitcoin technische analyse laat twee duidelijke scenario’s zien. Houdt de koers de steun rond $65.000 vast, dan kan een herstel volgen. Pakken de kopers daarna de weerstand op $75.000 terug, dan ligt de weg naar een Bitcoin rally richting $78.000 open.

Breekt de steun op $65.000 echter, dan dreigt een verdere Bitcoin crash richting de $60.000. Analist Michaël van de Poppe waarschuwt dat het beeld pas echt zwak wordt onder de cruciale steun, en dat de markt anders naar de lage $60.000 kan zakken.

The first looks of a potential downtrend for the #Bitcoin dominance have started. It's making a lower high and a strong downwards move as $ETH starts to outperform Bitcoin. That looks to be the case that we're going to be seeing a lot of momentum into the altcoins the coming… pic.twitter.com/4Rhw5HQsXu — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 2, 2026

Onze analist bij Coinspeaker noemt het beeld fragiel: “Zolang Bitcoin onder de $75.000 blijft, houden de verkopers de touwtjes in handen. Pas boven dat niveau wordt een echte ommekeer geloofwaardig.”

Wat gaat Bitcoin doen? ETF uitstroom drukt de markt

Wat gaat Bitcoin doen op korte termijn? Veel hangt af van de beleggingsfondsen. In mei 2026 stroomde er een recordbedrag van 2,43 miljard dollar uit de Amerikaanse Bitcoin ETF’s, de grootste uitstroom van het jaar. Op de crypto futures markt nam de onrust daardoor verder toe.

De belangrijkste niveaus van vandaag op een rij:

Steun: $70.000, en daaronder de cruciale $65.000

Weerstand: $75.000, en daarboven het doel van $78.000

Liquidaties in 24 uur: ruim 627 miljoen dollar, vooral longs

Bitcoin Hyper ($HYPER) brengt snelheid naar Bitcoin

Terwijl de Bitcoin koers heen en weer schiet, kijken sommige beleggers naar nieuwe projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een Layer 2 netwerk dat de veiligheid van Bitcoin combineert met de snelle techniek van Solana. Daardoor worden transacties sneller en goedkoper dan op het gewone Bitcoin netwerk.

De presale haalde al meer dan 32,7 miljoen dollar op. Het netwerk mikt op staken, lenen en apps, met een lancering die gepland staat voor het derde kwartaal van 2026. Of dit interessant is, bepaalt de lezer zelf.

Bitcoin Hyper presale toegang