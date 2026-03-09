De Bitcoin koers noteert op 9 maart 2026 rond de $67.500. Dat is een daling van bijna 47% sinds de piek van $126.000 in oktober 2025. De crypto crash van de afgelopen maanden wordt aangejaagd door geopolitieke spanningen rondom het conflict tussen de VS en Iran, stijgende olieprijzen en forse uitstroom uit Bitcoin ETF’s.

Grafiek vergelijking gaat viraal: Bitcoin crash als in 2022?

Een grafiek vergelijking op X die de huidige koersdaling naast de bearmarkt van 2022 legt gaat viraal op X. De overeenkomst is opvallend. Ook Michael Burry, bekend van “The Big Short”, deelde begin februari 2026 een vergelijkbaar patroon. In 2022 daalde Bitcoin van $69.000 naar $16.000, een verlies van 77%. Als je dat patroon over de huidige koers legt, wijst het richting de lage $50.000.

🚨 Bitcoin’s Scary 2022 Déjà Vu 😱 I’ve been showing you this exact pattern for months.

And right now? It’s still playing out IDENTICALLY to 2022 Same moves. Same timing. Same everything

Stay extremely careful out there$BTC $MSTR $ETH pic.twitter.com/YJAqbqvr33 — Against Wall Street (@aganstwallst) March 8, 2026

Onze analisten stellen dat $57.802 een belangrijk doelgebied is. Bitcoin kan minimaal 54% corrigeren ten opzichte van de top, al wordt verwacht dat de daling minder diep wordt dan eerdere cycli door de aanwezigheid van institutionele beleggers via ETF’s.

Bitcoin technische analyse: steun en weerstand

Vanuit technisch oogpunt zijn dit de belangrijkste niveaus om in de gaten te houden:

Steun: $65.000 (huidige korte termijn vloer), $60.000 (kritiek niveau) en $55.000 als uiterste doelgebied

$65.000 (huidige korte termijn vloer), $60.000 (kritiek niveau) en $55.000 als uiterste doelgebied Weerstand: $73.300 (20 EMA) en $80.000 als eerste hersteldoel

De dagelijkse RSI bevindt zich rond de 42, wat ruimte laat voor verdere daling richting oversold. De MACD toont een aanhoudende neerwaartse trend. Breekt de koers onder $60.000, dan kan de Bitcoin crash versnellen. Voor wie actief wil handelen is het belangrijk een betrouwbare crypto broker te kiezen.

Wat gaat Bitcoin doen: twee scenario’s

Scenario 1 – Verdere daling: Als de geopolitieke spanningen escaleren en olieprijzen hoog blijven, kan de verkoopdruk toenemen. Op Polymarket schatten handelaren de kans op een koers onder $55.000 op 61%. Bij doorbraak van $60.000 liggen doelen rond $55.000 en mogelijk $50.000.

Scenario 2 – Herstel: Op 9 maart 2026 hintte president Trump op een mogelijke oplossing in het conflict met Iran. Als de spanningen afnemen, kan Bitcoin herstellen richting $73.000 tot $80.000. Institutionele kopers zoals MicroStrategy blijven daarnaast bijkopen. Bekijk ook de volledige Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn.

De komende dagen worden cruciaal voor de Bitcoin koers. De vergelijking met 2022 is opvallend, maar niet één op één toepasbaar. De marktstructuur is anders dan vier jaar geleden dankzij spot ETF’s en institutioneel kapitaal. Toch blijft het risico reëel dat Bitcoin daalt richting $55.000 als steunniveaus breken.

Wie overweegt in te stappen doet er goed aan risico’s af te wegen en nooit meer te investeren dan men bereid is te verliezen. Benieuwd welke crypto gaat stijgen als de markt herstelt? Houd de ontwikkelingen goed in de gaten.