De Bitcoin koers herstelde kort vanaf $80.559, maar de markt blijft zenuwachtig. De koers hangt nog steeds onder belangrijke niveaus en het vertrouwen is broos. Wat gaat Bitcoin doen? Houden we vast aan de bodem bij $82.000 of krijgen we toch een diepere duik richting $70.000?

$82.000 voelt niet als zekerheid. Bitcoin crash blijft mogelijk

Fortune waarschuwt dat de opleving weinig zegt. De val vanaf de top van $126.000 heeft de trend duidelijk omgedraaid. Alles wat daarna kwam, waren zwakke bounces. De grote liquidatie op 10 oktober, toen er bijna $19 miljard aan posities werd weggevaagd, was de start van deze hele beweging. Sinds dat moment zet BTC steeds lagere toppen en lagere bodems.

De laatste sterke afwijzing kwam rond $107.476, precies waar de koers de EMA200 raakte en direct terugviel. Niet veel later maakte Bitcoin een nieuwe bodem op $80.559. De koers is daar even opgeveerd, maar nog zonder overtuiging. Lees ook ons artikel over Bitcoin supporters die een JP Morgan boycot starten.

Technische analyse BTC koers

Je ziet het direct op de grafiek. De koers beweegt onder die grote EMA’s. De EMA50 bij $93.000, de EMA100 bij $98.892 en de EMA200 rond $107.000. Dat is geen sterk beeld. Zolang BTC onder deze lijnen blijft, is de trend naar beneden.

De RSI hangt rond 51. Dat is midden in het veld, zonder echte kracht. De MACD kruist net omhoog, maar zit nog onder nul. Dat betekent vooral een kleine opluchting na een flinke daling. Geen teken van een echte draai.

Ook de prijsstructuur blijft zwak. Elke keer dat BTC opveert, wordt de rally snel gestopt. Dat gebeurde bij $102.000, $98.000, $93.000 en vorige week nog bij $87.000. Zolang die structuur niet wordt doorbroken, blijft een daling richting $70.000 realistisch. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Hoe de Bitcoin koers kan zakken naar $70.000

Het scenario is niet ingewikkeld. De bounce vanaf $82.000 is klein en mist volume. De EMA50 duwt de koers omlaag. Er is geen duidelijke higher high te zien. Kopers trekken niet door. Als $82.000 breekt, ligt er pas weer echte steun rond de zone $74.000 – $70.000. Dat gebied is eerder belangrijk geweest en voelt nu als de volgende logische halte als de verkoopdruk aanhoudt.

Fundamentals blijven sterk en BlackRock en Citadel stappen niet volledig uit ondanks dalende Bitcoin koers

Toch voelt dit niet als 2022. De vorige crash ontstond door instortende bedrijven, fraude en paniek. Nu is het anders. De daling komt vooral door overbodige leverage en onzekerheid onder ETF investeerders.

En achter de schermen gebeurt iets heel anders. BlackRock bouwt rustig door. Citadel bouwt rustig door.

Dit zijn geen spelers die uitstappen bij de eerste 20% daling. Zij bouwen aan een infrastructuur die jaren moet meegaan. Dat maakt de basis van Bitcoin veel sterker dan tijdens eerdere crashes.

DeFi groeit door met Uniswap dat enorme volumes draait

Op Uniswap data is het duidelijk te zien. DeFi draait op volle toeren. Het DEX volume van de afgelopen 30 dagen staat rond de $89 miljard. Het 24 uursvolume zit boven de $2 miljard. Dat zijn geen cijfers van een markt die leegloopt.

Dit is belangrijk omdat DeFi volume vaak vooruitloopt op herstel. Als mensen DeFi blijven gebruiken, blijft de liquiditeit in het ecosysteem draaien. Dat is een sterk signaal. De markt corrigeert, maar het fundament staat stevig.

Wat gaat Bitcoin nu doen?

Alles draait om drie niveaus. Eerst moet BTC terug boven $87.000 – $93.000, waar de EMA50 en EMA100 liggen. Daarna moet de koers $98.000 terugpakken. Pas als BTC boven $107.000 komt, zien we een echte omslag. Tot die tijd blijven dips logisch en blijft het gevaar van een test rond $70.000 bestaan.

Bitcoin RSI is at a historical low here. Expecting a bounce soon. pic.twitter.com/0mGGMvbcJX — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 25, 2025

Toch voelt het herstel niet ver weg. De markt is oversold. DeFi groeit. Grote partijen beginnen weer te bouwen. Vaak zie je dat Bitcoin pas weken later reageert op die verschuiving. De timing blijft lastig, maar veel ogen staan nu op december, wanneer de Fed duidelijk maakt hoeveel ruimte er komt voor nieuwe liquiditeit. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

