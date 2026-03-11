Bitcoin nieuws: de 20 miljoenste coin is een feit

Op 9 maart 2026 passeerde het Bitcoin netwerk een historisch moment. Bij blokhoogte 939.999 werd de 20 miljoenste BTC gemined door de Foundry USA pool. Dat betekent dat meer dan 95% van alle Bitcoin die ooit zal bestaan nu in omloop is.

Total bitcoin supply has just reached 20 million The final 1 million BTC will take more than 100 years to mine pic.twitter.com/k5N68YT05G — Gemini (@Gemini) March 9, 2026

De resterende 1 miljoen coins worden pas in het jaar 2140 volledig gedolven. Dat komt door het zogenaamde halving mechanisme. Elke vier jaar wordt de beloning voor miners gehalveerd. Op dit moment ontvangen zij 3,125 BTC per blok. Na de volgende halving in april 2028 daalt dat naar 1,5625 BTC. De dagelijkse productie ligt nu rond 450 BTC. Tegen 2035 zal 99% van alle Bitcoin gemined zijn. Beleggers die zoeken naar welke crypto gaat stijgen kijken daarom extra scherp naar dit schaarste effect.

Bitcoin koers en het schaarste effect

De Bitcoin koers handelt op 11 maart 2026 rond $70.000. Ondanks de mijlpaal beweegt de prijs niet direct omhoog. Dat is te verklaren. Schaarste alleen stuurt de koers niet op korte termijn. Liquiditeit en macro factoren blijven dominant.

Onze analyse bij Coinspeaker laat zien dat het lange termijn effect wel degelijk relevant is. Kernpunten:

Er zijn naar schatting 2,3 tot 3,7 miljoen BTC permanent verloren door vergeten wachtwoorden en ontoegankelijke wallets

De werkelijk beschikbare voorraad ligt daarmee rond 16 tot 17,7 miljoen coins

Er zijn wereldwijd circa 59 miljoen miljonairs. Zelfs als alle verloren coins terugkomen is er niet genoeg Bitcoin voor elke miljonair om een halve coin te bezitten

Bitcoin ETF’s zagen begin maart circa $1,45 miljard aan netto instroom in vijf handelsdagen

Dit maakt de Bitcoin voorspelling op lange termijn interessant. Minder nieuw aanbod bij groeiende institutionele vraag versterkt de schaarste these. Wat gaat Bitcoin doen als deze trend doorzet? Volgens onze Bitcoin technische analyse ligt weerstand op $73.000 en steun rond $65.000 tot $66.000.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat betekent dit voor crypto beleggers?

De mijlpaal verandert niets aan de korte termijn koers maar onderstreept wat Bitcoin uniek maakt. Het is het eerste monetaire systeem met een volledig voorspelbaar uitgiftebeleid vastgelegd in code. Geen centrale bank kan dat veranderen.

Voor beleggers is het belangrijk om de macro omstandigheden te blijven volgen. De FOMC vergadering op 17 maart en geopolitieke ontwikkelingen in het Midden Oosten spelen de komende weken een grote rol. Bekijk onze Bitcoin koers verwachting voor een uitgebreide analyse van de mogelijke scenario’s voor de rest van 2026.

Let op: crypto is een volatiele belegging. Je kunt je inleg verliezen. Doe altijd zelf onderzoek.