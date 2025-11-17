De forse daling naar $93.000 en meer dan $600 miljoen aan liquidaties hebben Bitcoin ($BTC) stevig in ondergewaardeerd gebied gedrukt. On-chain signalen zoals de MVRV Z-Score en stijgende sociale dominantie wijzen mogelijk op een koopkans, al blijft $94.750 cruciale support. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin crasht naar $93.000 door macro-angst

Bitcoin maakte maandag zijn scherpste daling sinds maart en zakte tijdens de Aziatische handelssessie tot $93.000, doordat de marktverwachtingen voor een renteverlaging door de Federal Reserve in december flink terugliepen. De cryptomarkt kreeg hierdoor stevige verkoopdruk te verduren, in lijn met de bredere risk-off-stemming op de wereldwijde aandelenmarkten.

In totaal vonden er binnen 24 uur $617,45 miljoen aan liquidaties plaats. Hiervan waren longposities verantwoordelijk voor $394,50 miljoen, terwijl shortposities $222,95 miljoen bedroegen. Alleen al bij Bitcoin werd $242,19 miljoen geliquideerd, gevolgd door Ethereum met $169,06 miljoen. De grootste individuele liquidatie betrof een Bitcoin positie van $30,60 miljoen op Hyperliquid.

De kans op een renteverlaging in december daalde van ruim 60% vorige week naar ongeveer 40%, waardoor beleggers kapitaal weghaalden uit risicovolle activa. Deze scherpe omslag in verwachtingen zorgde voor schokgolven door zowel de cryptomarkt als de traditionele financiële markten.

Op het moment van schrijven handelt Bitcoin rond $95.081, een licht herstel van 1,85%.

Koers crash duwt BTC in onderwaardering

De MVRV Z-Score van Bitcoin is gedaald naar het laagste niveau in 14 maanden, wat aangeeft dat de asset ondergewaardeerd is ten opzichte van historische gemiddelden. Deze metric beoordeelt of Bitcoin boven of onder zijn reële waarde handelt. Op dit moment laat de indicator zien dat BTC duidelijk in ondergewaardeerd gebied zit, een zone die vaak samenvalt met belangrijke accumulatiefases.

Wanneer de MVRV Z-Score vergelijkbare dieptepunten bereikt, beginnen langetermijn investeerders doorgaans met accumuleren. Dit gedrag ondersteunt een prijsherstel doordat nieuwe vraag de markt binnenkomt.

Daarnaast heeft het on-chain analysebedrijf Santiment onthuld dat de sociale dominantie van Bitcoin vrijdag sterk is gestegen tot het hoogste niveau in vier maanden, toen de koers onder $95.000 dook en retailbeleggers in paniek raakten. Historisch gezien gaan zulke extreme pieken in sociale dominantie vaak samen met emotionele capitulatiefases, die regelmatig voorafgaan aan scherpe prijsomkeringen. 📈 Though not a guaranteed crypto bottom signal, probabilities of a market reversal greatly increases when social dominance for Bitcoin surges. During Friday's dip below $95K, discussion rates hit a 4-month high, signaling severe retail panic & FUD. 🔗 https://t.co/uzhzZ7WgFs pic.twitter.com/qn8HFmy3jv — Santiment (@santimentfeed) November 16, 2025

Hoewel dit geen gegarandeerd bodemsignaal is, kan de combinatie van de MVRV Z-score, stijgende sociale dominantie en herhaalde retests van de zone rond $94.000 mogelijk wijzen op een lokale bodem voor deze terugval. Maar wat betekent dit voor de koersverwachting van Bitcoin?

Wat gaat Bitcoin doen?

De aanhoudende koersdaling van Bitcoin heeft geleid tot de eerste ‘death cross’ op de daily in meer dan twee jaar. Toch kan dit een rebound richting $100.000 in gang zetten.

Een death cross ontstaat wanneer de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) onder de 200-daagse EMA zakt. Macro-investeerders zien dit vaak als een bearish signaal. In het geval van Bitcoin blijkt deze indicator echter meestal een achterlopende setup te zijn.

Zo verscheen er in september 2023 een death cross nadat de koers al 17% was gedaald, waarna BTC in de daaropvolgende maand met 30% steeg. Een soortgelijke situatie deed zich voor in januari 2022: de death cross volgde op een daling van 40%, maar ging vooraf aan een stijging van 15%.

Kortom, dit zou een interessant moment kunnen zijn om Bitcoin bij te kopen. Hoewel er nog geen bevestiging is van een herstel op de lange termijn, lijkt de grootste klap op de korte termijn mogelijk achter de rug. Houd wel rekening met het risico: als Bitcoin niet boven de steun op $94.750 blijft, kan een verdere daling richting $86.000 in november alsnog volgen.

