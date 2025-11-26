Bitcoin ($BTC) beweegt rond $87.000 na een stevige terugval, terwijl steun op $85.000 en weerstand bij $88.000 de richting bepalen. Toenemende verwachtingen van een renteverlaging door de Federal Reserve in december bieden kans op een opwaartse uitbraak. Hieruit rijst dan ook de vraag: wat gaat Bitcoin doen? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin koers vandaag: BTC consolideert

Bitcoin handelt rond $87.000 op het moment van schrijven, een lichte daling over de afgelopen 24 uur en een weekverlies van 4%. Nadat de koers het Fair Value Gap (FVG) rond $88.600 had gevuld, volgde een terugval en staat BTC nu net onder dat belangrijke niveau.

Volgens Crypto Patel volgt Bitcoin nog altijd het verwachte technische pad. Na het vullen van de $88.600 gap lukte het niet om door te stijgen, waardoor de koers daar nu onder handelt. Het niveau van $85.000 wordt gezien als belangrijke support.

Als die standhoudt, kan de prijs oplopen naar de Bearish Order Block rond $93.000, die samenvalt met de 0,5 Fibonacci-retracement.

Als BTC er niet in slaagt boven $85.000 te blijven of $88.000 te heroveren, kan de verkoopdruk toenemen. In dat scenario kan de koers terugzakken richting de zone $75.000–$76.000, een eerder aangewezen supportgebied met koopactiviteit.

If this is a bearish flag, Bitcoin $BTC could be heading toward $79,000. pic.twitter.com/FGFjWSmpcg — Ali (@ali_charts) November 25, 2025

Daarnaast wijst grafiekdata van Ali Martinez op een bearish vlagpatroon. Dit patroon begon met een scherpe daling, gevolgd door een stijgend kanaal. De onderkant van dat kanaal is inmiddels gebroken, en BTC handelt daar nu onder. Op basis van de hoogte van het patroon ligt het koersdoel rond $79.000. Toch lijkt de koersverwachting van Bitcoin in december positief uit te gaan pakken.

Kan de Fed een explosie veroorzaken?

De recente Bitcoinrebound, van een duik richting $80.000 naar bijna $90.000, toont opnieuw aan hoe gevoelig de markt is voor Amerikaans monetair beleid. Waar de angst voor een ‘$1 biljoen crypto-crash’ vorige week oplaaide, richten beleggers zich nu op de Federal Reserve.

Handelaren prijzen inmiddels een kans van 70% tot 80% in op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de Fed-meeting van 10 december. Uitspraken van Mary Daly en John Williams suggereren dat het beleid dichter richting neutraal moet bewegen, wat doorgaans meer risicobereidheid stimuleert en Bitcoin in de kaart kan spelen.

Toch blijft de markt broos. Whales hebben recent winst genomen, ETF-uitstromen laten voorzichtig sentiment zien en liquiditeit blijft dun. Dat zorgt ervoor dat één onverwachte macro-uitspraak of datacijfertje een forse koersbeweging kan veroorzaken.

Een renteverlaging kan fungeren als katalysator richting $95.000 tot $110.000, zoals sommige analisten verwachten. Maar als de Fed besluit te wachten of een hawkish toon aanslaat, kan de markt opnieuw keren en BTC terugduwen richting $80.000 of lager.

De grote vraag is dus niet alleen wat de Fed gaat doen, maar hoe beleggers het zullen interpreteren. Met een volatiele decembermaand in het vooruitzicht kan de volgende grote beweging in Bitcoins koers slechts één persconferentie verwijderd zijn.

Bitcoin Hyper bouwt toekomst van BTC

Een opkomende crypto die er nu goed bij ligt is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze layer 2 solution op het Bitcoin netwerk probeert BTC naar een hoger niveau te tillen. Dit wil het doen door snelle, goedkope transacties en een hogere schaalbaarheid mogelijk te maken, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van Bitcoin zelf. De belangstelling is groot: in de presale werd al meer dan $28,5 miljoen opgehaald. Tokens kosten op het moment van schrijven $0,013335 per stuk.