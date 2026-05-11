Bitcoin handelt op 11 mei rond de $80.700. Analisten van Glassnode zien drie krachtige signalen die wijzen op een rally richting $85.000. Volgens deze Bitcoin technische analyse staan voor het eerst sinds februari alle lichten op groen.

Drie signalen in de Bitcoin technische analyse

Het eerste signaal komt van Glassnode. De Bitcoin koers handelt boven twee belangrijke kostprijslijnen: de True Market Mean rond $78.200 en de Short-Term Holder Cost Basis rond $79.100. Simpel gezegd: dit zijn de gemiddelde aankoopprijzen van actieve beleggers. Zodra de koers daarboven sluit, maken de meeste bitcoinhouders winst. Glassnode noemt dit een belangrijke ommekeer in het marktsentiment.

Het tweede signaal komt uit de termijnmarkt. Bitfinex meldt dat de funding rates zijn omgeslagen van negatief naar neutraal. Funding rates zijn de kosten die traders betalen om short of long te staan op futures. Negatieve rates betekenden weken lang dat veel handelaren tegen Bitcoin gokten. Nu die druk wegvalt, krijgen kopers meer ruimte om de prijs verder op te stuwen.

Het derde signaal zit in de optiemarkt. Marktmakers (de partijen die opties verkopen) zitten in een zogeheten short gamma positie rond $82.000. Hier ligt ongeveer $2 miljard aan posities. Zodra de koers stijgt, moeten deze partijen extra bitcoins kopen om hun risico te dekken. Dat duwt de prijs nog harder omhoog en kan een mini sneeuwbaleffect creëren richting de volgende weerstand.

Bitcoin broke through resistance and pushed into the 82K to 83K area, bringing volatility back into the market after weeks of compression. Here’s what BTC options data shows on positioning, volatility expectations, and sentiment beneath the surface. pic.twitter.com/hWhUOfgTQ9 — glassnode (@glassnode) May 8, 2026

Short squeeze risico jaagt de Bitcoin rally aan

Deze combinatie is gevaarlijk voor crypto whales die short staan. Sluit Bitcoin boven $82.000, dan kunnen veel shorts gedwongen worden hun positie te sluiten. Dat versterkt de Bitcoin rally en kan de prijs in een rechte lijn richting $85.000 duwen. Hoe meer shorts er liquideren, hoe meer kopers er bij komen.

Volgens Bitfinex zou de “deep value periode” sinds februari een van de kortste in de geschiedenis worden als de huidige Bitcoin koers boven $79.000 blijft sluiten. Het Bitcoin nieuws krijgt dan een totaal andere lading: van bodemvorming naar een nieuwe opwaartse trend.

Wat dit Bitcoin nieuws betekent voor de belegger

Voor de gewone belegger zegt deze Bitcoin koers verwachting iets belangrijks: het sentiment is gedraaid. De ETF instroom neemt weer toe en de markt krijgt opnieuw vertrouwen. Drie weken geleden zaten veel beleggers nog in een wachtmodus, nu durven kopers wel weer in te stappen.

Toch is voorzichtigheid geboden. De vraag wat gaat Bitcoin doen op de korte termijn hangt nog steeds af van het macro klimaat. Belangrijke punten om in de gaten te houden:

De Bitcoin koers moet boven $79.000 weten te sluiten op weekbasis.

De volgende grote weerstand ligt volgens Glassnode bij $85.200 (de Active Realized Price).

De funding rates moeten neutraal of positief blijven om de rally te ondersteunen.

Een terugval onder $78.000 zou een nieuwe deep value fase kunnen inluiden.

Op de vraag wat gaat Bitcoin doen krijg je dus geen garantie, maar wel een duidelijk plaatje van waar de markt op let.

Bitcoin funding rates turned slightly positive and the price jumped. I’m convinced when bitcoin flips the 200DMA, the shorts will walk away, the funding premium will expand and price will move higher violently. Until then it’s a waiting game. — James Van Straten (@btcjvs) May 10, 2026

Bitcoin koers verwachting voor de komende dagen

De huidige Bitcoin koers staat op een belangrijk kruispunt. Een uitbraak boven $82.000 opent de weg naar $85.000 en mogelijk hoger. Een terugval onder $79.000 kan daarentegen leiden tot een nieuwe correctie en uitstel van de bullruns.

Voor wie het laatste Bitcoin nieuws en analyses over opkomende crypto wil volgen, blijven dit spannende dagen voor de markt. De komende drie tot vijf handelsdagen zijn cruciaal om vast te stellen of deze Bitcoin rally door kan zetten.