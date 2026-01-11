De cryptomarkt liet begin januari een kleine opleving zien, maar verloor daarna opnieuw momentum. Bitcoin en meerdere altcoins leverden een deel van hun winst weer in, wat bij veel beleggers twijfels oproept. Volgens Matt Hougan, CIO van Bitwise, is het antwoord duidelijk. In recent cryptonieuws benoemt hij drie voorwaarden die bepalend zijn voor een duurzame rally in 2026.

Crypto verwachting blijft wisselvallig zonder stevige basis

De huidige crypto verwachting wordt vooral bepaald door data van snelle pieken en even snelle correcties. Dat patroon zag je ook deze week, toen Bitcoin boven het belangrijke niveau van $93.000 brak en het niet vast wist te houden. Beleggers reageren snel, maar vertrouwen ontbreekt.

Hougan stelt dat dit gedrag typisch is voor een markt die nog geen stevige fundering heeft. Zolang liquiditeit en regelgeving onzeker blijven, zal volatiliteit overheersen. Dat betekent niet dat een bull run onmogelijk is, maar wel dat het voor de komende weken nog lastig gaat worden.

🔹 Bitwise CIO Shares Conditions for Potential 2026 Crypto Rally Matt Hougan, CIO of Bitwise, outlined three key checkpoints he sees as important for a potential crypto rally in 2026: avoiding large-scale liquidation events, progress on a U.S. crypto market structure bill, and… pic.twitter.com/6CSeRtb3x6 — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) January 8, 2026

Veel aandacht gaat op het moment naar nieuwe cryptomunten, vooral binnen AI, meme coins en gaming. Toch ziet Bitwise dat deze projecten vooral profiteren tijdens periodes van rust.

Zodra er rust is, kijken investeerders naar projecten die nog moeten lanceren om vroeg een lagere prijs vast te stellen. Volgens Hougan is dat een belangrijk signaal. Een gezonde markt laat zien dat nieuw kapitaal ook in andere segmenten gaat investeren.

Wat gaat crypto doen zonder duidelijke regelgeving

De vraag wat gaat crypto doen hangt sterk samen met regelgeving. Hougan noemt de Amerikaanse CLARITY Act als tweede grote factor. Zolang deze wetgeving niet definitief is aangenomen, blijft een sterke rally nog uit.

Regelgeving bepaalt of institutionele partijen durven te schalen met investeringen. Zonder wettelijke zekerheid kan een volgende regering de spelregels zomaar aanpassen. Dat risico remt grote instroom af, zelfs als de technologie klaar is.

Bitcoin koers blijft graadmeter voor vertrouwen

De Bitcoin koers blijft volgens Bitwise de belangrijkste meter voor het sentiment binnen de markt. Opvallend is dat er recent juist $380 miljoen uitstroom was uit Bitcoin ETF’s, terwijl XRP ETF’s $1,3 miljard aan instroom zagen. XRP whales kopen massaal XRP en dat wijst op een verschuivende dynamiek.

$BTC is currently in a no trading zone. Either Bitcoin needs to reclaim the $92,000 level to prove the bulls are back, or it'll likely drop towards the $88,000 zone to fill that remaining CME gap. Patience is the only play right now. pic.twitter.com/wfL0Gfo5NK — Deadline☠️🐧 (@cryptodeadline) January 9, 2026

Beleggers lijken selectiever te worden. Bitcoin wordt niet verlaten, maar het kapitaal zoekt rendement waar technologie en momentum samenkomen. Dat maakt de markt minder voorspelbaar, maar ook interessanter.

Crypto bull run vereist stabiele macro omgeving

Voor een echte crypto bull run is volgens Hougan ook rust op de aandelenmarkt nodig. Crypto beweegt niet één op één met aandelen, maar een correctie in de S&P 500 zou risico assets raken.

Op het moment schat data van CEIC data de kans op een recessie in 2026 laag in. Dat is positief, maar onzekerheid rond rente, AI bubbels en geopolitiek blijft aanwezig. Zolang die factoren spelen, blijft elke rally zwak.

Pas als de drie voorwaarden samenkomen, ontstaat ruimte voor de beste altcoins om echt te outperformen. Dat betekent duidelijke regelgeving, stabiele macro omstandigheden en blijvende institutionele instroom.

Investeerders kijken nu vooral naar Maxi Doge

In een situatie zoals deze kijken sommige beleggers al vooruit naar projecten als Maxi Doge. Dit type meme coin speelt niet alleen in op humor, maar ook op tokenomics, community en timing vóór de volgende liquiditeitsgolf.

Maxi Doge richt zich vooral op de fase waarin de markt rustig beweegt. Door nu te positioneren, nog vóór een volledige bull run, proberen vroege deelnemers voordeel te halen uit lage presale prijzen.

Door nu al aandacht te bouwen en liquiditeit te verzamelen, probeert Maxi Doge klaar te staan wanneer de markt opnieuw versnelt. Het project biedt een lage prijs die in fases elke keer wordt verhoogd.