Ripple (XRP) ziet een explosie in het aantal whale transacties. Volgens gegevens van Santiment werd er een totaal van 2802 transacties genoteerd ter waarde van minimaal $100.000 per stuk. Er zijn aan de andere kant ook gemengde signalen. In Korea ziet XRP een grote uitstroom op exchanges en dat betekent juist dat grote traders hun holdings vasthouden, maar de XRP Exchange Traded Funds (ETF’s) in Amerika zien voor het eerst ook een uitstroom. Wat betekent dit voor de XRP koers en hoeveel kan Ripple waard worden?

Ripple nieuws: piek in het aantal transacties door XRP whales

Volgens gegevens van Santiment zag XRP eergisteren het hoogste aantal transacties van XRP whales sinds drie maanden, namelijk 2802. Het gaat om transacties van $100.000 of hoger. Maandag zag XRP al een opleving in deze transacties toen de XRP whales 2170 transacties noteerden.

🐳 XRP Ledger has seen a major increase in whale transactions (moved valued at $100K or more on the network). Monday saw 2,170 of them, and yesterday shot all the way up to 2,802 (a 3-month high). 🔗 Volatility should be higher than usual. Follow along: https://t.co/6vgr6o1T6F pic.twitter.com/sgSIeLhzvu — Santiment (@santimentfeed) January 7, 2026

Als XRP whales actief zijn, dan volgt er vaak een periode van hoge volatiliteit. Retailinvesteerders reageren namelijk vaak op het gedrag van grote investeerders, bijvoorbeeld omdat whales vaak voorkennis hebben. Daarmee is het voor hen iets gemakkelijker te voorspellen wat de XRP koers gaat doen.

Daarom houden andere investeerders de whales ook nauwlettend in de gaten. Er zijn echter gemengde signalen, wat het lastiger maakt te bepalen welke richting XRP opgaat met dit Ripple nieuws.

Whale uitstroom bij Koreaanse exchanges – XRP ETF onder druk

Crypto analist Leonidas (@LeoHadjiloizou) liet gisteren via een post op X weten dat wallets met 1 miljoen XRP of meer massaal XRP van de crypto exchanges afhalen. Met name de Koreaanse exchanges Upbit en Bithumb zien een enorme uitstroom. Aan de andere kant zag Binance juist een behoorlijke instroom.

In totaal werd er alsnog 22 miljoen XRP van de exchanges afgehaald. Dit is een signaal van vertrouwen in de XRP koers op de langere termijn. Het betekent namelijk dat de XRP whales hun holdings verplaatsen naar cold wallets, vaak om het voor langere tijd vast te houden.

Aan de andere kant laten de XRP ETF’s ook een opvallend cijfer zien. Voor het eerst sinds de lancering van deze funds is er namelijk een uitstroom genoteerd. Gisteren stroomde er $40,8 miljoen uit de ETF’s.

Deze uitstroom is een waarschuwing om niet te vroeg te juichen, maar een XRP rally is nog niet uitgesloten. Bovendien is Ripple niet de enige die inlevert als het om de ETF’s gaat. Ook Bitcoin ETF verliest $486 miljoen na de rally van afgelopen week.

XRP koersverwachting tijdens XRP rally

Op het moment van schrijven handelt XRP op een waarde van $2,10. In de afgelopen 24 uur daalde de altcoin met 6,2%, maar houdt ten opzichte van een week geleden nog een winst van 13,9% vast. De daling van vandaag kan betekenen dat XRP het supportniveau rond $2 test om vervolgens weer opwaarts te gaan.

De whales activiteit zorgt echter voor volatiliteit en dat brengt risico met zich mee. Als de support standhoudt, kan de altcoin mogelijk een XRP rally inzetten. Het zal voor deze altcoin echter niet gemakkelijk worden om de piek uit juli, de $3,65, te doorbreken. Daarom blijft het slim om te diversifiëren.

