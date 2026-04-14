BlackRock Q1 cijfers: Bitcoin ETF trekt recordinstroom

BlackRock publiceert vandaag 14 april vóór beursopening de Q1 2026 kwartaalcijfers. Analisten verwachten een omzet van $6,62 miljard en een winst per aandeel van circa $12,01. Maar voor de crypto markt draait alles om één cijfer: de IBIT Bitcoin ETF instroom.

Het iShares Bitcoin Trust (IBIT) trok in Q1 2026 netto $8,4 miljard aan nieuw kapitaal. Daarmee behoudt het fonds een marktaandeel van ruim 45% binnen alle spot Bitcoin ETF’s. In totaal stroomde $18,7 miljard naar spot BTC ETF’s afgelopen kwartaal. Die institutionele vraag is een belangrijk signaal voor de Bitcoin koers verwachting.

𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻 𝗘𝗧𝗙 𝗙𝗹𝗼𝘄 (𝗨𝗦$ 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻) – Weekly Summary TOTAL NET FLOW: 816.9 IBIT: 612.1

FBTC: 151.7

BITB: 25

ARKB: 18.3

BTCO: 0

EZBC: 2.1

BRRR: 2.3

HODL: -13.8

BTCW: 0

MSBT: 45.5

GBTC: -53

BTC: 26.7 For all the data & disclaimers visit:… — Farside Investors (@FarsideUK) April 11, 2026

Bitcoin dividend ETF: wat is BITA?

Naast de kwartaalcijfers werkt BlackRock aan een geheel nieuw product. De iShares Bitcoin Premium Income ETF handelt straks onder ticker $BITA. Bloomberg analist Eric Balchunas verwacht dat de lancering “binnen weken” plaatsvindt.

BITA gebruikt een covered call strategie. Het fonds houdt Bitcoin, IBIT aandelen en cash aan, en schrijft call opties om maandelijks premie inkomen te genereren. Coinbase fungeert als custodian. Het nadeel: bij een sterke Bitcoin rally is de upside beperkt. Beleggers die via een crypto broker willen instappen moeten dit goed afwegen.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

De Bitcoin koers schommelt vandaag rond $74.000, ruim 40% onder de all time high van $126.198 uit oktober 2025. JPMorgan handhaaft een koersdoel van $170.000, gebaseerd op een volatiliteitsmodel dat BTC vergelijkt met goud. De goedkeuring van de CLARITY Act zou volgens de bank extra institutioneel kapitaal kunnen aantrekken.

De combinatie van sterke ETF instroom, nieuwe producten zoals BITA en groeiende institutionele vraag biedt steun voor een mogelijke Bitcoin rally richting Q2. Tegelijkertijd blijft macro onzekerheid een risico. BlackRock beheert inmiddels meer dan $58 miljard aan Bitcoin on chain volgens Arkham data.

