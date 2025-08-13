Pantera Capital, een van de bekendste crypto investeringsbedrijven ter wereld, heeft opnieuw de aandacht getrokken met zijn bullish voorspelling voor Bitcoin. Het fonds, geleid door oprichter Dan Morehead, baseert zijn verwachtingen grotendeels op de historische halving cycli van Bitcoin. Hun trackrecord tot nu toe is indrukwekkend nauwkeurig. Wat gaat de BTC koers doen in augustus en de rest van 2025?

Succesvolle voorspellingen van Pantera

In november 2022, toen Bitcoin nog onder de $16.000 handelde en de markt in een diepe bear cycle zat, publiceerde Pantera een analyse waarin ze de koers voor 11 augustus 2025 op $117.482 schatte. Die voorspelling kwam opmerkelijk dicht in de buurt. Op die datum sloot BTC boven de $119.000. Een stijging van ruim 660% ten opzichte van de bodem van november 2022.

Volgens Pantera volgt Bitcoin nog altijd grotendeels het bekende vierjarige ritme: na een halving volgt een sterke rally, dan een piek, een correctie en een accumulatiefase. Door deze patronen te analyseren, denken ze nu dat de huidige bull run Bitcoin tot $200.000 kan duwen voordat de volgende correctie inzet.

Niet alle analisten zijn het erover eens dat de vierjarige cyclus nog steeds leidend is. Critici wijzen op de toenemende institutionalisering van Bitcoin. Sinds januari 2024 hebben Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s een recordstart gemaakt en inmiddels ruim 7,1% van het totale BTC aanbod in handen. Dat is ongeveer 1,49 miljoen BTC. Samen met bedrijven die Bitcoin als treasury asset vasthouden, komt dit aandeel uit op meer dan 2,85 miljoen BTC.

Sommige experts, zoals auteur Jason Williams, denken dat deze institutionele vraag de cyclus doorbreekt. “De 4-jarige cyclus van Bitcoin is voorbij”, beweert hij. Anderen, zoals Pierre Rochard, vinden dat de halving nauwelijks nog invloed heeft, omdat 95% van alle BTC al gemined is.

Technische vooruitzichten van de BTC koers

Ondanks deze meningsverschillen ziet Pantera de halving nog steeds als een belangrijke stimulans. In eerdere cycli steeg de koers gemiddeld zo’n 15-18 maanden na de halving naar een nieuwe piek. Met de laatste halving in april 2024 zou dat betekenen dat eind 2025 of begin 2026 een nieuwe top bereikt kan worden.

Om $200.000 te halen, moet Bitcoin cruciale weerstandszones zoals $135.000 en $150.000 overtuigend doorbreken. Daarbij is een sterke instroom in ETF’s en aanhoudende vraag vanuit bedrijven cruciaal. Tegelijkertijd kan winstneming bij grote koersstijgingen voor tijdelijke terugvallen zorgen richting $120.000 of lager.

Andere voorspellingen

Pantera is niet de enige die bullish denkt. Analist Bob Loukas, bekend om zijn cycle analyse, ziet ook ruimte voor nieuwe all-time highs. Toch houdt hij rekening met een iets gematigdere piek tussen $160.000 en $180.000. Anderen, zoals Standard Chartered, blijven vasthouden aan een koersdoel van $150.000 voor eind 2025, terwijl meer conservatieve stemmen zoals JPMorgan wijzen op macro-economische risico’s en mogelijke reguleringsdruk.

Wat vaststaat, is dat Bitcoin zich op een cruciaal punt in zijn cyclus bevindt. Of de $200.000 echt haalbaar is, zal afhangen van een combinatie van technische, fundamentele en institutionele factoren. Maar mochten deze bewegingen zich herhalen, dan heeft de BTC koers nog altijd ontzettend veel potentie.

