Steven McClurg, CEO van Canary Capital, deelt een opvallende voorspelling over de toekomst van XRP en RLUSD. De investeerder identificeerde sterke institutionele vraag naar Ripple en verwacht dat RLUSD andere stablecoins voorbij gaat blazen. Technische signalen wijzen op een mogelijke explosieve beweging richting $10 nog voor het einde van december 2025. We bespreken het target uitgebreid in dit artikel.

Institutionele backing voor XRP en RLUSD groeit

McClurg toont nederigheid bij deze ontwikkeling maar benadrukt zijn ervaring met institutioneel kapitaal. Hij beheerde het grootste deel van zijn carrière geld voor grote partijen en zag daarbij een patroon ontstaan. Canary Capital identificeerde de groeiende institutionele interesse in XRP al vroeg.

We are very humbled to be a part of this. I spent the majority of my career managing institutional money, and Canary identified the strong institutional demand for XRP.

Watch RLUSD blow past other stable coins under the guidance of Brad and the Ripple team.

— Steven McClurg (@stevenmcclurg) December 8, 2025

De CEO verwacht dat RLUSD onder leiding van Brad Garlinghouse en het Ripple team andere stablecoins gaat overtreffen. Volgens McClurg is de groei van beide assets direct aan elkaar gerelateerd. Deze koppeling geeft de XRP koers verwachting eind 2025 wederom een flinke boost.

Institutionele spelers zoeken naar crypto assets met regulatoire duidelijkheid en bewezen use cases. XRP scoort op beide vlakken na jaren van juridische gevechten. RLUSD voegt daar een stablecoin laag aan toe die perfect past in het bestaande financiële systeem. Deze combinatie trekt kapitaal aan dat normaliter wegblijft van speculatieve projecten.

De timing van deze institutionele adoptie valt samen met bredere acceptatie van crypto door traditionele financiële instellingen. Banken experimenteren eindelijk met blockchain oplossingen na jaren van afwachten. Het Ripple nieuws vandaag past perfect in deze trend waarbij gevestigde partijen eindelijk serieus werk maken van digitale assets.

Ripple koers analyse van de dag

De koers bewegingen de afgelopen maanden toont een opmerkelijk patroon dat crypto traders alert maakt. Er bestaat een sterke kans dat XRP de accumulatie en breakout fase van november 2024 nabootst in december 2025. Vorig jaar dook de Ripple koers enkele weken onder de 55 week exponential moving average voordat een heftige recovery volgde.

Nu zit de Ripple koers in een vergelijkbare setup onder de 55 exponential moving average. Deze technische configuratie heeft historisch gezien sterke bewegingen voorafgegaan. De vraag is of december 2025 dezelfde explosieve rally brengt als vorig jaar gebeurde.

Onze Ripple koers analyse van vandaag toont dat consolidatie onder belangrijke moving averages vaak voorafgaat aan grote uitbraken. Zwakke handen verkopen tijdens deze fase terwijl smart money accumuleert. Het XRP nieuws over institutionele interesse past perfect bij deze accumulatie theorie.

De combinatie van fundamentele kracht en technische setup creëert een unieke situatie. Fundamentals rechtvaardigen hogere prijzen terwijl technicals aangeven dat de markt klaar is voor beweging. Deze zeldzame samenvloeiing verklaart waarom $10 Ripple met kerst plots realistisch lijkt.

Explosieve XRP rally met kerst dit jaar?

De parallel met november 2024 gaat verder dan alleen technische patronen. Ook het sentiment in de markt toont overeenkomsten met die periode. Crypto traders waren toen voorzichtig bullish, maar velen zaten nog aan de zijlijn te wachten op confirmatie.

Die confirmatie kwam toen XRP door weerstand brak na weken van consolidatie. De violent recovery die volgde verraste zelfs ervaren crypto traders met de snelheid en kracht van de beweging. Nu staan we mogelijk aan de vooravond van een vergelijkbare situatie. Het blijft ontzettend moeilijk om de toekomst te voorspellen, vandaar blijft een DCA strategie de beste optie voor zowel beginnende als ervaren crypto traders.

De beste altcoins presteren historisch gezien goed in december wanneer Bitcoin stabiliseert. Institutionele backing van partijen zoals Canary Capital voegt extra brandstof toe aan een enorme Ripple koers explosie wanneer de gehele altcoin markt begint te stijgen.

Onze crypto analisten blijven voorzichtig, maar de signalen stapelen zich op. Zowel fundamentele ontwikkelingen als technische indicatoren wijzen dezelfde kant op. De vraag is niet meer of XRP gaat bewegen, maar wanneer deze beweging begint en hoe ver die gaat.

