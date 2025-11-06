Canary CEO waarschuwt: XRP vormt gevaar voor Wall Street

De topman van Canary Capital, Steven McClurg geeft aan dat XRP de macht van Wall Street serieus onder druk kan zetten. Tijdens Ripples Swell-conferentie zei hij dat de XRP Ledger klaarstaat om het financiële systeem te veranderen zoals we dat kennen. Wat betekent dit voor de XRP koers?

XRP daagt Wall Street uit

Volgens McClurg werkt de XRP Ledger (XRPL) als een nieuw betalingssysteem dat traditionele financiële rails kan vervangen. Waar geld via Wall Street vaak dagen onderweg is met hoge transactiekosten, kan XRP dit binnen seconden afwikkelen.

I liked the ETF session at Ripple Swell. “Way to think about XRP is to think about the XRP Ledger. It’s financial rails. A competitor to Wall Street” pic.twitter.com/KlAaOQPDpl — Vet 🏴‍☠️ (@Vet_X0) November 4, 2025

Hij wees erop dat miljoenen mensen wereldwijd nog altijd tussen de 8% en 15% betalen om geld naar huis te sturen. “Dat is niet meer van deze tijd,” zei McClurg. “Blockchain rails zoals XRPL maken dat overbodig.”

Het is precies dit punt dat Wall Street nerveus maakt. Want als XRP wereldwijd de standaard wordt voor snelle, goedkope betalingen, dan verliezen banken en brokers hun grip op het wereldwijde geldverkeer.

Instellingen op Wall Street bereiden zich voor op XRP ETF’s

Tegelijk gebeurt er iets op de achtergrond dat de dreiging voor Wall Street nog groter maakt. Beleggingsreuzen zoals Franklin Templeton, Bitwise en Canary Capital hebben hun documenten aangepast voor een mogelijke XRP ETF.

Zodra die wordt goedgekeurd, kan institutioneel kapitaal eindelijk rechtstreeks in Ripple beleggen. McClurg voorspelt zelfs een instroom van 10 miljard dollar in de eerste maand. Dat zou niet alleen de XRP koers een duw omhoog geven, maar ook laten zien dat XRP officieel is toegetreden tot de wereld van grote fondsen.

🚨BREAKING: Canary Capital CEO Steven McClurg just CONFIRMED at #RippleSwell: “We’re ready to LAUNCH the #XRP ETF NEXT WEEK!” ⚡️ This is it.

The SEC’s war is OVER.

Wall Street is entering.

The system will never be the same again. 🌊 🇺🇸 The $XRP era begins NOW. pic.twitter.com/kj9awX0P06 — John Squire (@TheCryptoSquire) November 5, 2025

De kans is groot dat goedkeuringen nog deze maand plaatsvinden. Analisten wijzen erop dat de recente aanpassingen in de aanvragen erop duiden dat de SEC bijna geen reden meer heeft om ze te vertragen. Lees ook onze XRP ETF update over Franklin Templeton dat kiest voor S-1.

Ripple bouwt door aan institutionele adoptie op Wall Street

Ripple zelf doet er alles aan om de brug te slaan tussen crypto en traditionele financiën. Het bedrijf lanceerde onlangs Ripple Prime, een handelsplatform voor grote partijen, en RLUSD, een eigen stablecoin die nu al een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard dollar heeft bereikt.

RLUSD: One Year, One Billion

→ $1B+ Market Cap

→ 1:1 USD-backed

→ The #1 trusted and transparent stablecoin for institutions With Ripple Prime, GTreasury, and Rail now joining the effort, $RLUSD and $XRP will drive faster, efficient and compliant settlement worldwide. This is… pic.twitter.com/DV1oS5TEY0 — Ripple (@Ripple) November 3, 2025

Samen vormen ze een ecosysteem dat perfect aansluit bij banken, fondsen en bedrijven die veilige, gereguleerde toegang tot crypto willen. Ripple bouwt daarmee niet aan hype, maar aan structuur. Precies wat Wall Street begrijpt.

Wat zeggen de grafieken?

Op de daggrafiek blijft de XRP koers hangen tussen stevige steun rond $2,20 en weerstand rond $2,60. Die zone bepaalt voorlopig de richting.

De RSI schommelt net onder de 50, wat laat zien dat kopers voorzichtig blijven. De MACD beweegt dicht bij de nullijn. Een teken dat de markt nog twijfelt tussen herstel en verdere correctie. Zodra XRP boven $2,60 sluit, kan de trend kantelen naar bullish terrein.

Voor nu lijkt de markt te wachten op de goedkeuring van de eerste grote XRP ETF. Dat nieuws zou de volgende golf in gang kunnen zetten. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Wat betekent dit voor beleggers?

De waarschuwing van McClurg is eigenlijk een vooruitblik. Hij zegt niet dat Wall Street morgen verdwijnt, maar wel dat het speelveld verandert. Ripple biedt een manier om waarde sneller, goedkoper en transparanter te verplaatsen. Dit is iets waar de traditionele sector nog niet aan kan tippen.

Als die transitie versnelt, groeit de kans dat XRP niet alleen een speculatieve crypto blijft, maar een vaste plek krijgt binnen institutionele portefeuilles. Ripple’s recente waardering van $40 miljard, met investeerders als Citadel en Fortress, bevestigt dat Wall Street zelf al meedoet.

Wat gaat Ripple doen?

De komende weken draait alles om uitvoering. Ripple moet laten zien dat het zijn infrastructuur op grote schaal kan leveren met stabiele transacties, lage kosten en genoeg liquiditeit. Als dat lukt, kan de XRP verwachting snel omslaan van voorzichtig naar ronduit positief.

McClurg’s boodschap komt dus niet uit het niets. Hij kijkt vooruit naar een tijd waarin Wall Street niet langer de enige partij is die het geldsysteem beheert. En dat is precies waarom zijn uitspraak blijft hangen. XRP vormt geen hype, maar een systeemverandering. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

Altcoin die kan profiteren van XRP rally

Als de eerste grote XRP ETF wordt goedgekeurd en er stroomt institutioneel kapitaal binnen en dan ligt er een XRP rally in het verschiet. In het verleden hebben we kunnen zien dat meme coins zoals Dogecoin hier het meest van profiteren. Dat maakt het een interessant moment om naar het laatste lid van de DOGE familie te kijken.

In a market of red, get behind a $MAXI pic.twitter.com/kXStSqoA3v — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 5, 2025

Maxi Doge ($MAXI) is het neefje van Dogecoin en zit vol met testosteron, pre-workout, Red Bull en 1000x leverage. Het is voor degene die de eerste rally’s van DOGE, SHIB en WIF gemist heeft. Voor vroege investeerders is er nu al de mogelijkheid om hun $MAXI token te staken tegen het hoge jaarlijkse rendement van 78%.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $MAXI tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook weer een nieuwe prijsverhoging.