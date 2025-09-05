De XRP koers beweegt opnieuw in de buurt van de $3,00 zone, een prijsniveau dat al sinds 2021 als een sterke weerstand fungeert. Dit niveau werd meerdere keren getest, maar nooit doorbroken. In 2025 ligt de focus opnieuw op dit punt. Kan de Ripple koers dit keer wel boven deze grens uitbreken?

De XRP koers zit vast op een bekend weerstandsniveau

De XRP koers heeftsinds 2021 verschillende pogingen gedaan om door de $3,00 weerstand te breken. Elke rally strandde op dit niveau, waardoor het Ripple token in een brede zijwaartse band bleef bewegen.

Technisch gezien functioneert dit punt als een horizontale weerstand. Dat betekent dat de verkopers telkens weer actief worden zodra de XRP prijs dit niveau bereikt. Daardoor stranden al deze opwaartse bewegingen. Het herhaald testen van dezelfde prijszone kan de druk echter vergroten en de kans op een doorbraak later verhogen.

Once #XRP breaks this resistance. SKY IS THE LIMIT. pic.twitter.com/gHuzzlINx3 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) September 4, 2025

De lange strijd van XRP met de $3,00 weerstand

De XRP koers bereikte in 2021 deze prijsregio voor het eerst in jaren. Ook in 2024 werd de $3,00 lijn meerdere keren getest, maar zonder succes. De hernieuwde aanval in 2025 laat zien dat dit prijspunt een belangrijke rol in het koersverloop speelt.

Een doorbraak boven dit prijsniveau kan de weg openen naar hogere prijsgebieden. Volgens marktdata is dit de eerste keer sinds 2021 dat de koers drie keer in korte tijd dezelfde weerstand nadert.

Een analyse van het XRP handelsvolume en candles

Opvallend is dat de recente candles op de daggrafiek gepaard gingen met een hoger handelsvolume. Het volume bevestigt vaak de kracht van een koersbeweging: stijgende prijzen met meer transacties laten immers zien dat de bulls bereid zijn tokens te kopen, ondanks toenemende verkoopdruk.

Daarnaast is duidelijk zichtbaar dat de XRP koers hogere bodems vormt. Dit patroon wijst erop dat de bears ditmaal minder dominantie tonen dan bij eerdere pogingen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale