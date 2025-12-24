Wat betreft gedecentraliseerde financiën blijft het Cardano nieuws en de ADA koers een hot topic. De afgelopen dagen liet Charles Hoskinson, de oprichter van Cardano, merken dat hij vond dat het DeFi-ecosysteem op Cardano aanzienlijk ondergewaardeerd is en dat dit het moment is om je te verdiepen in gedecentraliseerde beurzen op het netwerk. Hij stelde zelfs dat Cardano DEXes in de toekomst tot wel 100x kunnen groeien ten opzichte van hoe het er nu voorstaat.

Waarom Hoskinson zegt dat Cardano DEXes 100x kunnen groeien door dit Cardano nieuws

De aanleiding voor Hoskinsons uitspraak was recente activiteit rondom het NIGHT-token van de privacy-gerichte sidechain Midnight. Aan de ene kant bereikte NIGHT een enorm handelsvolume van miljarden dollars, en aan de andere kant bleek de activiteit op de gedecentraliseerde beurzen van Cardano relatief laag; slechts enkele miljoenen aan volume. Hoskinson ziet hier juist een kans, niet een probleem. Het verschil in volume toont volgens hem simpelweg hoeveel ruimte er nog is voor groei zodra traders meer vertrouwen krijgen in de infrastructuur en er meer liquiditeit beschikbaar komt.

Need some stables and bridges. Then they will 100x. Now is a good time to go long on Cardano DEXes. — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) December 21, 2025

Hoskinson benadrukt dat de huidige lage volumes niet alleen te wijten zijn aan desinteresse, maar dat het probleem bij het ontbreken van kritische DeFi-componenten zoals betrouwbare stablecoins en cross-chain bridges. Zonder deze essentiële bouwstenen blijft het moeilijk voor traders om grote bedragen efficiënt te verplaatsen en risico’s af te dekken, wat juist nodig is voor gezonde DEX-activiteit.

Wat gaat Cardano doen volgens Hoskinson?

Volgens Hoskinson bevindt Cardano’s DeFi zich op dit moment in een accumulatiefase: een periode waarin activiteit en waarderingen blijven steken, zelfs als de fundamenten verbeteren. De oprichter haalt dus een klassiek investeringsprincipe aan: de beste kansen verstoppen zich tijdens periodes van schijnbare stilstand, voordat het grote publiek de memo heeft ontvangen.

Het ontbreken van een sterke stablecoin is volgens Hoskinson een van de voornaamste knelpunten. Cardano heeft weliswaar enkele kleinere stablecoins zoals USDM en USDA, maar die missen de brede acceptatie en liquiditeit die vergelijkbare tokens op bijvoorbeeld Ethereum hebben. Dit beperkt de handel en het gebruik van DEXes op Cardano: traders moeten dan vaak terugvallen op minder liquide pairs.

Naast stablecoins zijn cross-chain bridges ook noodzakelijk om kapitaal van andere netwerken aan te trekken, door bijvoorbeeld een samenwerking met Solana. Zonder stabiele bruggen met medespelers blijft Cardano relatief geïsoleerd in termen van liquiditeit en traders, wat op zijn beurt weer een plafond oplegt aan de groeipotentie van Cardano DeFi.

De rol van Midnight en de bredere infrastructuur in de Cardano koers

Zoals kort benoemd speelt de privacygerichte sidechain Midnight een belangrijke rol in Hoskinsons visie op de toekomst van Cardano. Door nieuwe gebruikers via deze sidechain aan te trekken, kan de vraag naar DeFi-producten op het hoofdnetwerk een groeispurt krijgen. Dit in combinatie met toekomstige integraties van sterkere stablecoins en stabiele bruggen hiertussen, kan volgens hem de huidige lage volumes op DEXes flink doen toenemen.

De visie is echter niet zonder ‘slag of stoot’: de ADA koers blijft momenteel namelijk gematigd en het netwerk zal toch echt moeten bewijzen dat het duurzaam brede adoptie kan realiseren. Toch is Hoskinsons vrolijke optimisme herkenbaar voor veel langetermijn-enthousiastelingen binnen de Cardano-community.

Gematigde ADA koers: Betekent dit dat traders Cardano kopen of niet?

Voor beleggers die zich afvragen ‘Wat gaat Cardano doen?’ en ‘Cardano kopen of niet?’ is het belangrijk om te begrijpen dat deze visie niet direct groen licht geeft aan een prijsgarantie. Het is eerder een scenario dat is gebaseerd op toekomstige infrastructuurverbeteringen. Mocht Cardano de beoogde stablecoins en bruggen succesvol integreren en daarmee DEX-volume en gebruik flink zien toenemen, dan denken sommige analisten wel dat de Cardano koers richting $1,00–$1,20, binnen het grotere plaatje van bredere hernieuwde interesse in DeFi-activiteiten en ecosysteemgroei.

