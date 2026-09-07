Het Solana nieuws stapelt zich op. De grootste beleggersbank van Amerika opent de deur naar SOL, beleggers stoppen miljoenen in Solana ETF’s en eind september volgt de grootste upgrade uit de geschiedenis van het netwerk. De Solana koers staat rond $105,64, ruim 1,6 procent hoger op de dag.

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Schwab opent de deur naar Solana voor grote beleggers

Charles Schwab, dat meer dan $13 biljoen aan vermogen beheert, zet Solana op zijn handelsplatform. De bank maakte bekend dat klanten straks ook SOL, Avalanche (AVAX) en Chainlink (LINK) kunnen kopen en verkopen. Schwab Crypto startte in mei 2026 met alleen Bitcoin en Ethereum.

Voor gewone klanten scheelt dat een hoop gedoe. Ze hoeven niet meer langs aparte crypto exchanges, maar kunnen Solana kopen in dezelfde app waar hun aandelen al staan.

“Deze toevoegingen passen bij onze aanpak om klanten toegang te geven tot bekende cryptomunten”, zegt Joe Vietri, hoofd digitale activa bij Schwab. De uitbreiding gaat de komende maanden live. Daarmee komt SOL binnen bereik van miljoenen beleggers die nooit een crypto beurs hebben gebruikt.

Solana ETF instroom duwt het koersdoel naar $120

De instroom in Solana ETF’s loopt ondertussen door. In een reeks van zeven dagen ging er $104 miljoen naar deze fondsen, en begin september groeide die reeks door naar elf dagen op rij. Bij elkaar zit er inmiddels ruim $1,35 miljard aan netto instroom in de Amerikaanse Solana ETF producten.

Analisten mikken daardoor op $120, al blijft de Solana verwachting op langere termijn afhankelijk van de brede markt. Belangrijk is dat de Solana koers boven de steun rond $100 blijft.

Zakt SOL daaronder, dan ligt de volgende bodem rond $95. Die twee niveaus bepalen of de Solana voorspelling van $120 deze maand realistisch blijft of naar achteren schuift.

Alpenglow upgrade brengt finaliteit naar 150 milliseconden

De grootste verandering komt van het netwerk zelf. De Alpenglow upgrade vervangt de twee systemen die Solana sinds de start gebruikt en verkort de finaliteit van 12,8 seconden naar ongeveer 150 milliseconden. Validators keurden het voorstel met 98 procent tegen 1 procent goed.

Ontwikkelaar Anza legde de datum inmiddels vast in het releaseschema van Agave 4.3: op 28 september gaat de functie live op het hoofdnetwerk. Vanaf 8 september schakelen validators stap voor stap over, in blokken van 10 en 25 procent van de ingelegde SOL.

Het netwerk wordt er ook steviger van. Straks kan Solana doordraaien als 40 procent van de validators uitvalt, tegen 33 procent nu.

Alpenglow is coming. "To go from 12 seconds to 400 milliseconds, we took a guess that our idea would work without any proof. Ignorance is bliss." "A professor from Zurich called me up and said, I'm not 100% sure it worked, but this is how you would actually solve it. We hired… pic.twitter.com/4Sa2YhZ3BO — Solana (@solana) September 6, 2026

Wat gaat Solana doen de komende weken?

Drie dingen komen samen: een grote bank die de deur opent, geld dat via Solana ETF’s binnenkomt en een upgrade die het netwerk bijna honderd keer sneller maakt. Blijft de steun rond $100 heel, dan is $120 een reëel scenario voor deze maand.

Gaat die steun eraan, dan komt $95 in beeld en verdwijnt dat doel uit zicht. Wie Solana wil kopen, houdt dus vooral die twee niveaus en de datum van 28 september in de gaten. Beleggers die spreiden kijken daarnaast naar andere beste altcoins, want de hele markt beweegt mee met Bitcoin.

Wat gaat Solana doen na de upgrade? Dat hangt af van of de snellere finaliteit ook echt nieuwe apps en gebruikers naar het netwerk trekt. Een voorspelling blijft een scenario, geen zekerheid.