De Bitcoin koers kreeg onlangs een flinke klap en zakte terug richting $77.000. In korte tijd gingen veel posities tegelijk dicht, wat de verkoopdruk verder opvoerde. Daardoor begon bij veel beleggers de twijfel toe te slaan. Gaat het om een tijdelijke terugval, of ligt er een langere zwakke fase op de loer?

XRP koers reageert gevoelig op marktstress

Ook de XRP koers bleef niet gespaard tijdens de crypto crash. De prijs zakte richting $1,61 en testte daarmee een belangrijk steungebied. XRP staat bekend om snelle bewegingen bij marktonrust, zowel omhoog als omlaag.

ChatGPT merkt op dat XRP in het verleden vaker sterk herstelde na flinke correcties. Zodra de onrust in de markt afneemt, kan het sentiment meteen omslaan. Tegelijk blijft XRP gevoelig voor grotere bewegingen in de crypto markt.

Solana koers zoekt bodem na daling

De Solana koers kwam onder extra druk te staan en daalde richting $104. Net als bij andere altcoins speelde liquiditeit een grote rol. Bij snelle dalingen worden kooporders dun, waardoor prijzen sneller wegzakken.

Volgens ChatGPT blijft Solana fundamenteel sterk gepositioneerd door hoge netwerkactiviteit en adoptie door nieuwe cryptomunten. Zodra de markt stabiliseert, kan SOL relatief snel herstellen ten opzichte van andere altcoins.

Crypto AI analyseert verschillende scenario’s

Met behulp van crypto AI schetst ChatGPT meerdere scenario’s voor de komende maanden. In het bullish scenario herstelt de markt zodra liquidaties opdrogen en vertrouwen terugkeert. In dat geval kan Bitcoin opnieuw richting $95.000 bewegen.

In een bearish scenario blijft onzekerheid overheersen. Dan ziet ChatGPT ruimte voor een verdere daling richting $50.000 tot $60.000 voordat een duurzame bodem wordt gevormd. Hierbij spelen geopolitieke ontwikkelingen ook een rol. Steeds meer investeerders vragen zich af wat gaan bekende crypto’s doen morgen na de Amerikaanse shutdown?

Bitcoin voorspelling tussen herstel en verdere druk

De Bitcoin voorspelling van ChatGPT draait vooral om timing. Whale data van Coinglass laat zien dat grote partijen voorzichtig beginnen bij te kopen rond huidige niveaus. Dat wijst op vertrouwen op de langere termijn.

Toch benadrukt het model dat herstel bijna nooit in een rechte lijn verloopt. Volatiliteit blijft hoog en schommelingen horen bij deze fase van de marktcyclus. Er wordt voorspeld dat de koers rust neemt en voorlopig beweegt in de bandbreedte van $77.000-$88.000.

Crypto crash veroorzaakt massale liquidaties

De recente crypto crash werd versterkt door ruim $2,2 miljard aan liquidaties in korte tijd. Vooral traders met hoge leverage werden geraakt.

Dit zorgde voor een sneeuwbaleffect waarbij dalingen elkaar versnellen. ChatGPT ziet dit type beweging vaker aan het einde van oververhitte periodes. Zodra deze posities zijn opgeschoond, ontstaat vaak ruimte voor een meer stabiele marktstructuur.

🚨MASSIVE CRASH IN CRYPTO MARKET. $500 BILLION has been wiped out from the crypto market, and $5 BILLION worth of leveraged longs and shorts were liquidated in the last 3 days. Bitcoin is down -13% and has wiped out nearly $265 billion from its market cap. ETH has dumped -25… pic.twitter.com/co7jeUOZND — K A Y (@kay_drake_) February 1, 2026

Volgens ChatGPT heeft Bitcoin de meeste stabiliteit, maar niet per se het snelste herstel. XRP kan sneller bewegen bij positief nieuws, terwijl Solana profiteert van sterke netwerkstatistieken.

In een herstelmarkt ziet ChatGPT Solana en de beste altcoins als kanshebbers voor een snelle rebound, gevolgd door XRP. Bitcoin blijft de ankerwaarde waar het vertrouwen uiteindelijk op terugvalt.

Bitcoin Hyper speelt in op schaalbaarheid

In onzekere tijden kijken beleggers verder dan koers alleen. Bitcoin Hyper richt zich op Layer-2 technologie om transacties sneller en goedkoper te maken, zonder afbreuk te doen aan Bitcoin zelf.

Waar veel focus ligt op korte termijn bewegingen, biedt Bitcoin Hyper een andere invalshoek. Door infrastructuur centraal te stellen, speelt het project in op de volgende fase van crypto adoptie. Het project heeft met succes al meer dan $31 miljoen opgehaald.

