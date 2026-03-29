De crypto markt beweegt richting een mogelijk nieuwe fase. Met toenemende liquiditeit, institutionele interesse en narratieven rond AI en tokenisatie, kijken traders vooruit naar april 2026. Op basis van actuele marktdata, on-chain metrics en fundamentele factoren heeft ChatGPT een selectie gemaakt van de altcoins met het beste momentum.

In dit artikel zoomen we in op drie van de sterkste cryptocurrencies, namelijk XRP, Cardano en Solana, inclusief hun koersverwachting en waarom deze crypto’s interessant kunnen zijn.

XRP koers verwachting en de regulatie ervan

Volgens ChatGPT blijft XRP een van de meest interessante large caps richting april. De belangrijkste driver blijft duidelijkheid in de Verenigde Staten. Sinds de overwinning van Ripple in de rechtszaak tegen de SEC is het sentiment rond XRP verbeterd.

Wat opvalt is dat on-chain data laat zien dat whales accumuleren rond belangrijke supportzones. Daarnaast blijft Ripple zijn netwerk uitbreiden met nieuwe partnerships binnen de financiële sector, met focus op cross-border payments en liquidity hubs.

ChatGPT voorspelling (april 2026):

Bullish scenario: $1,20 – $1,50

Bearish scenario: $0,70 – $0,85

Deze range laat zien dat XRP vooral een macro-gedreven asset blijft. Zodra er positieve ontwikkelgen komen, kan de koers snel uitbreken.

Cardano (ADA) en de focus op RWA

Cardano positioneert zich steeds beter binnen de narrative van real world assets. Tokenisatie van assets zoals vastgoed en obligaties wordt gezien als een van de grootste groeimarkten binnen crypto en ADA probeert hier actief op in te spelen.

De recente upgrades binnen het netwerk zorgen voor betere schaalbaarheid en snellere transacties. Daarnaast groeit het aantal dApps en stijgt de Total Value Locked, wat wijst op toenemende adoptie.

ChatGPT voorspelling (april 2026):

Bullish scenario: $0,90 – $1,20

Bearish scenario: $0,55 – $0,70

Voor investeerders is ADA vooral interessant als mid cap, waarbij de focus ligt op groei in plaats van hype.

Solana en de impact van AI

Solana blijft een van de beste performers binnen de altcoin markt. Het netwerk profiteert van de combinatie lage fees en toenemende adoptie binnen AI gerelateerde applicaties.

De integratie van AI binnen Solana’s ecosysteem, waaronder smart data processing en AI-gedreven dApps, zorgt voor een nieuw narratief dat veel kapitaal aantrekt. Daarnaast blijft Solana dominant binnen DeFi en NFT-activiteit.

ChatGPT voorspelling (april 2026):

Bullish scenario: $180 – $220

Bearish scenario: $120 – $140

Technisch gezien zit SOL nog steeds in een sterke stijgende lijn, met hogere lows en goede volume-opbouw waardoor het zeker interessant is qua de Solana verwachting.

Wat betekent dit voor altseason?

De combinatie van deze drie altcoins laat zien waar de markt zich op richt. XRP speelt in op regulatie en institutionele adoptie, Cardano op RWA en infrastructuur en Solana op snelheid en AI integratie.

Voor traders is dit belangrijk, omdat altseason vaak wordt gedreven door duidelijke signalen. Kapitaal stroomt niet willekeurig de markt in, maar volgt trends zoals AI, tokenisatie en compliance.

De verwachting is dat zodra Bitcoin stabiliseert of consolideert, altcoins zoals XRP, ADA en SOL extra momentum kunnen krijgen. Dit zie je vaak terug in stijgende altcoin dominance en rotatie van kapitaal vanuit BTC.

Welke crypto kopen in april 2026?

Op basis van deze analyse lijken XRP, ADA en SOL tot de beste crypto om nu te kopen te behoren binnen hun segment. XRP biedt exposure naar de financiële sector, ADA naar lange termijn infrastructuur en SOL naar high growth narratives zoals AI.

Voor investeerders blijft spreiding belangrijk. Door te combineren tussen large caps en high cap altcoins kun je inspelen op verschillende fases binnen de marktcyclus.

April 2026 kan daarmee een interessante maand worden waarin de basis wordt gelegd voor een bredere altcoin rally.