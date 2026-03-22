XRP staat opnieuw in de schijnwerpers. De munt brak deze week weer boven 1,50 dollar uit. Daardoor kijken beleggers opnieuw naar de vraag waar XRP eind 2026 kan staan.

Een analyse laat zien dat wij aan ChatGPT hebben gevraagd waar XRP eind 2026 kan staan. Het model komt uit op een basisscenario van 2,15 dollar op 31 december 2026. Daarbij noemt het ook een optimistisch scenario van 3,35 dollar en een negatief scenario van 0,95 dollar. Het gaat om een inschatting en niet om een zekerheid.

XRP breekt weer boven 1,50 dollar uit

XRP steeg deze week voor het eerst sinds begin februari weer boven 1,50 dollar. Het handelsvolume liep daarbij sterk op. De koers tikte zelfs kort 1,60 dollar aan, voordat XRP weer iets terugzakte.

Die stijging kwam na een langere zwakke periode. XRP was eerder ongeveer 40% gedaald vanaf de top van 2,40 dollar in januari. Dat maakt de recente opleving opvallend voor beleggers die al langer op herstel wachten.

Waarom ChatGPT op 2,15 dollar uitkomt

Volgens de analyse ziet ChatGPT ruimte voor herstel, maar ook duidelijke grenzen. Ripple, het bedrijf achter veel XRP gerelateerde producten, heeft een sterke positie opgebouwd en werkt samen met honderden banken via RippleNet. Dat is een netwerk voor internationale betalingen.

Toch zit daar ook een belangrijk punt. Niet elke bank die Ripple software gebruikt, gebruikt ook XRP. Als bedrijven vooral het netwerk gebruiken, maar de munt zelf niet nodig hebben, groeit de vraag naar XRP minder hard mee.

Het model ziet daarom een gematigd scenario als het meest waarschijnlijk. Positieve factoren zijn onder andere een verbeterend marktsentiment en de afname van juridische onzekerheid rond Ripple. Ook speelt de komst van ETF’s een rol. Dat zijn beursproducten waarmee beleggers eenvoudig in crypto kunnen investeren zonder het direct te bezitten.

Wat 10.000 dollar in XRP betekent

Bij een koers van ongeveer 1,50 dollar koop je met 10.000 dollar ongeveer 6.666 XRP. Dat geeft een duidelijk beeld van hoe een investering zich kan ontwikkelen bij verschillende koersniveaus.

Zo kan de waarde van deze positie veranderen:

Bij een koers van 2,15 dollar is de investering ongeveer 14.331 dollar waard

Bij een koers van 3,35 dollar stijgt de waarde naar ongeveer 22.331 dollar

Bij een koers van 0,95 dollar daalt de waarde naar ongeveer 6.332 dollar

Dit laat zien hoe groot de invloed van koersschommelingen is. Een stijging kan de waarde snel laten groeien, maar een daling kan ook zorgen voor een flink verlies.

Voor beginners is het belangrijk om te begrijpen dat crypto sterk kan bewegen. De uiteindelijke waarde hangt volledig af van de koers op dat moment.

Conclusie

De analyse laat zien dat XRP ruimte heeft voor herstel, maar ook afhankelijk blijft van gebruik binnen het netwerk van Ripple. Voor beginners is het belangrijk om te begrijpen dat XRP koersverwachtingen geen garanties zijn en dat risico altijd een rol speelt.