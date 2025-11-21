De lancering van de Bitwise XRP ETF markeert een belangrijk moment voor de Ripple koers en de bredere crypto markt. Volgens een analyse van ChatGPT, gebaseerd op on-chain data en ETF-volumes, kan de nieuwe ETF op termijn een structurele vraag creëren voor XRP. De Bitwise ETF noteerde op dag één een handelsvolume tussen $14 miljoen en $25 miljoen, een solide start vergeleken met eerdere altcoin ETF’s.

XRP ETF brengt gereguleerde vraag

Volgens ChatGPT is de ETF-lancering cruciaal omdat het institutionele beleggers en retail traders toegang geeft tot XRP via traditionele brokerage platforms. Dat creëert constante koopdruk via creations en redemptions, wat de liquiditeit en koers bevordert. De AI voorspelt dat dit effect de XRP koers op korte termijn kan ondersteunen, mits de instroom aanhoudt.

De technische indicatoren laten een gemengd maar potentieel bullish beeld zien. ChatGPT identificeert een momentum trigger wanneer de XRP koers boven de vorige high sluit met verhoogd volume, terwijl de XRP/BTC ratio pas echt bullish wordt bij een reclaim van de 200-daagse Moving Average.

Daarnaast toont de on-chain activiteit stijgende actieve adressen en groeiende DEX-liquiditeit op de XRP Ledger. Dat bevestigt volgens de AI dat de ETF-vraag doorwerkt in het netwerkgebruik. Zowel de Ledger als de XRP ETF zorgen dus voor structurele bullish trends.

ChatGPT voorspelt $1 miljard ETF-volumes

Naast XRP analyseerde ChatGPT twaalf andere crypto (met potentie voor een ETF), waaronder die van Solana, Ethereum en Dogecoin. Deze kunnen volgens de AI gezamenlijk richting $1 miljard per dag aan handelsvolume bewegen tijdens pieken. Vooral Solana (SOL) valt op dankzij het groeiende ecosysteem in DeFi, NFT’s en betalingsoplossingen. De AI merkt op dat de Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) sterke instroom liet zien en institutionele interesse aantrekt.

Ethereum (ETH) blijft volgens ChatGPT de ‘veilige altcoin’ voor grote investeerders. ETF-goedkeuringen, een volwassen ecosysteem en cross-flows tussen BTC en ETH fondsen maken $1 miljard aan handelsvolume realistisch tijdens marktschokken. Technisch gezien kan ETH momentum winnen zodra de koers boven de post-ETF supply zone breekt met toenemend volume.

Dogecoin (DOGE) is volgens ChatGPT een opvallende outsider. Meerdere ETF-aanvragen en het aanhoudende meme coin narratief maken DOGE aantrekkelijk voor retail traders. Een sell-the-news effect blijft echter een risico, maar de AI voorspelt dat een breakout van DOGE kan leiden tot een nieuwe impuls aan positief sentiment.

Ripple nieuws: Wat gaat Ripple doen in Q4?

Hoewel XRP niet dezelfde volatiliteit heeft als Solana of Dogecoin, ziet ChatGPT de coin als een solide middelpunt van institutionele adoptie. De AI stelt dat XRP profiteert van gereguleerde exposure, stijgende liquiditeit, en een unieke use case binnen internationale betalingen. Deze factoren gingen vaak vooraf aan langdurige bullish cycli.

Volgens de crypto AI analyse van ChatGPT kan de XRP koers in de komende zes maanden oplopen tot $2,80 – $3,10, mits belangrijke support zones intact blijft en de ETF-stromen positief blijven. Een breakout boven $3,20 zou de volgende grote zone openen richting $4,50 in 2026.

Tenslotte noemt ChatGPT ook Bitcoin Hyper ($HYPER) als een project dat onverwacht kan profiteren van het huidige narratief. De AI verwijst naar het unieke concept van smart contracts op het Bitcoin netwerk. Hoewel het project nog in een vroege fase zit, zou een stijgende vraag naar alternatieve crypto presales de aandacht van traders kunnen trekken.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – beste crypto voor 2026?

Bitcoin Hyper ($HYPER) brengt voor het eerst smart contracts naar Bitcoin, en dat verandert alles. Als de eerste Bitcoin Layer 2 met de Solana Virtual Machine (SVM) combineert het de snelheid van Solana met de veiligheid van Bitcoin. Via de Canonical Bridge kunnen gebruikers BTC soepel omzetten naar Layer 2 assets, terwijl $HYPER wordt gebruikt voor gas fees, staking en DAO-governance.

De $HYPER presale is volledig publiekelijk, zonder insider deals. Vroege investeerders krijgen directe staking beloningen en toegang tot exclusieve dApps binnen het ecosysteem. Dankzij het Proof of Stake model verbruikt Bitcoin Hyper 99% minder energie dan traditionele mining, wat het tot een groene Layer 2 oplossing maakt die trouw blijft aan Bitcoin’s principes.

Met zijn hybride architectuur, developer tools en DAO-governance positioneert Bitcoin Hyper zich als de volgende fundering voor DeFi, NFT’s en gaming op Bitcoin. Het is een toekomstgerichte upgrade die Bitcoin eindelijk programmeerbaar maakt.

