Bitcoin staat in mei opnieuw voor een belangrijke test. De koers probeert richting 80.000 dollar te bewegen, maar dat niveau blijkt lastig te breken.

In een recente ChatGPT voorspelling komt dezelfde grens duidelijk naar voren. Volgens de analyse kan Bitcoin in mei door 80.000 dollar breken, maar alleen als nieuwe koopdruk sterk genoeg wordt.

ChatGPT ziet 80.000 dollar als belangrijkste grens

ChatGPT noemt 80.000 dollar de belangrijkste grens voor Bitcoin in mei. Boven dat niveau krijgen kopers meer controle. Onder dat niveau blijft de koers gevoelig voor verkoopdruk.

De zone tussen 78.000 en 80.000 dollar speelt daarbij een grote rol. In dat gebied ligt volgens de analyse veel verkoopdruk. Dat betekent dat veel handelaren daar hun Bitcoin willen verkopen.

Vooral korte termijn beleggers kunnen rond dit niveau uitstappen. Korte termijn beleggers zijn marktpartijen die hun munten minder lang vasthouden. Zij nemen sneller winst als de koers stijgt.

Dat maakt een uitbraak moeilijker. Een uitbraak betekent dat de koers duidelijk boven een belangrijk niveau komt. Bitcoin moet dus genoeg kopers aantrekken om die verkoopdruk op te vangen.

Bitcoin ETF uitstroom remt de koers

Ook de markt voor Amerikaanse Bitcoin ETF’s speelt een rol. Een ETF is een beursfonds waarmee beleggers via de gewone beurs in Bitcoin kunnen stappen.

Als er geld uit deze fondsen stroomt, neemt de vraag naar Bitcoin tijdelijk af. Dat maakt het lastiger voor de koers om snel door 80.000 dollar te breken.

De recente uitstroom uit Amerikaanse Bitcoin ETF’s zorgt daarom voor extra druk. Voor de markt is vooral belangrijk of die uitstroom aanhoudt. Nieuwe instroom kan het beeld juist verbeteren.

Volgens de ChatGPT voorspelling blijft een uitbraak mogelijk. Daarvoor moet Bitcoin 80.000 dollar overtuigend doorbreken en daarna boven dat niveau blijven.

Wat doet Bitcoin in mei?

Als Bitcoin boven 80.000 dollar blijft, komt 84.000 dollar als volgende koerszone in beeld. Dat niveau kan dan de volgende test worden voor kopers.

Blijft Bitcoin onder 80.000 dollar, dan blijft de markt kwetsbaar. De koers kan dan opnieuw terugvallen naar de zone tussen 76.000 en 78.000 dollar.

Voor mei draait het daarom vooral om nieuwe vraag. Vraag betekent hoeveel beleggers bereid zijn Bitcoin te kopen. Zonder extra vraag blijft de verkoopdruk rond 80.000 dollar zwaar wegen.

De screenshot laat zien dat ChatGPT vooral voorzichtig blijft. De analyse noemt geen gegarandeerde stijging, maar wijst op duidelijke voorwaarden. Bitcoin moet eerst bewijzen dat kopers sterk genoeg zijn.

Conclusie

Bitcoin kan in mei door 80.000 dollar breken, maar de markt heeft meer koopdruk nodig. Zolang verkoopdruk en ETF uitstroom aanwezig blijven, blijft 80.000 dollar de belangrijkste test voor BTC.