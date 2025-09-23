ChatGPT voorspelt dat XRP tegen eind 2025 kan oplopen tot $20, wat een explosieve groei zou betekenen ten opzichte van de huidige koers rond $2,85. Met sterke prestaties dit jaar, toenemende institutionele interesse en gunstige regelgeving lijkt de munt volgens AI klaar om zijn opmars voort te zetten richting nieuwe hoogten. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

ChatGPT voorspelt XRP koers op $20

ChatGPT voorspelt dat Ripple’s XRP tegen eind 2025 kan oplopen tot wel $20, ruim zeven keer hoger dan de huidige koers rond $2,85. De munt heeft dit jaar al indrukwekkende prestaties neergezet, met een piek van $3,65 op 18 juli (boven het vorige all-time high van $3,40 uit 2018) voordat de koers zo’n 22% terugzakte.

Ripple’s wereldwijde expansie gaat onverminderd door, met als hoogtepunt de erkenning in 2024 door het UN Capital Development Fund, dat XRP ziet als een geschikt middel voor grensoverschrijdende betalingen in opkomende markten.

Eerder dit jaar sloot Ripple bovendien definitief zijn langdurige juridische strijd met de SEC af, nadat de toezichthouder de rechtszaak liet vallen. Daarmee werd de uitspraak uit 2023 bevestigd dat XRP’s retailverkopen niet als effecten gelden, een mijlpaal voor de bredere altcoinmarkt.

ChatGPT voorspelt een basisrange van $5–$7, met bullish scenario’s die XRP mogelijk tot $20 kunnen stuwen, vooral als de regering-Trump een crypto-vriendelijke koers aanhoudt of wanneer de SEC in de komende weken nieuwe spot-ETF’s voor XRP goedkeurt.

Ook de technische data ondersteunt dit vooruitzicht. Tijdens een recente verkoopgolf zakte de RSI van XRP naar 41, wat aangeeft dat de token bijna ondergewaardeerd is en dat extra verkoopdruk juist een plotselinge herstelrally kan uitlokken. Daarnaast verschenen er dit jaar drie bullflags op de grafiek, wat een voorbode kan zijn van een uitbraak.

Een positieve nieuwscyclus zou de koers al in oktober naar $4 kunnen tillen. Het afgelopen jaar is de veelbelovende crypto met 386% gestegen, ruim meer dan Bitcoin (+80%) en Ethereum (+62,5%).

Hoe AI XRP’s koers voorspelt

AI-modellen bouwen hun koersvoorspellingen op door een mix van historische data en actuele markttriggers te verwerken. Bij XRP wordt bijvoorbeeld gekeken naar eerdere pieken en dalen: de munt steeg dit jaar tot $3,65 en corrigeerde daarna met zo’n 22%, waarmee steun rond $2,80–$2,90 duidelijk werd. Zulke niveaus worden door de algoritmes herkend als mogelijke zones voor herstel.

Tegelijkertijd signaleren ze weerstand rond $3,20 en hoger, wat wordt gezien als cruciaal voor een verdere doorbraak. Indicatoren zoals de Relative Strength Index spelen daarbij ook een rol; een waarde van 41 duidt op bijna-oversold condities, iets wat in het verleden vaak de basis vormde voor een herstelrally.

Naast technische factoren neemt AI ook nieuws mee in de berekeningen. De lancering van de eerste Amerikaanse XRP-ETF met tientallen miljoenen aan handelsvolume in enkele uren wordt geïnterpreteerd als bewijs van groeiende institutionele interesse. In combinatie met politieke ontwikkelingen, zoals mogelijke crypto-vriendelijke maatregelen van de Amerikaanse overheid, kan het model dan bullish scenario’s schetsen die reiken tot $20.

Voor beleggers zijn zulke kwantitatieve inzichten aantrekkelijk, maar de beperkingen blijven. Onverwachte macro-economische schokken of juridische tegenslagen kunnen ieder model onderuithalen, waardoor voorspellingen altijd met voorzichtigheid moeten worden bekeken.

