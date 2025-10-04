Het bekende crypto weblog Blockchainreporter heeft ChatGPT onderzoek laten uitvoeren naar de XRP koers, de Pi Network koers en de Cardano koers. De AI kwam met enkele opzienbarende resultaten, die mogelijk alleen door nieuwe crypto presales overtroffen kunnen worden. Wat is de volgende 100x crypto volgens ChatGPT?

ChatGPT en crypto koersen

De generatieve chatbot ChatGPT wordt steeds vaker gebruikt voor het doen van koersvoorspellingen. Sinds de AI real-time op het internet is aangesloten kan het namelijk gebruikt worden voor zowel technische analyses van de koersen, als voor uitgebreide sentiment analyses.

De bekende crypto weblog Blockchainreporter gebruikte ChatGPT om analyses te maken van verschillende koersen, waaronder die van XRP, PI network en Cardano. Dit deed de weblog naar aanleiding van de huidige situatie op de cryptomarkt, waarin investeerders zich klaarmaken voor een (hopelijk) bullish oktober. Historische patronen wijzen namelijk uit dat Q4 van 2025 doorgaans een zeer sterke maand is voor crypto koersen.

ChatGPT blijkt daarnaast in staat om op basis van analyses kleine cryptomunten met potentie aan te wijzen: onze collega’s van Blockchainreporter wisten dankzij de generatieve AI een crypto presale met x100 potentie te vinden. Tijd dus om dieper op de materie in te duiken: wat gaan de verschillende cryptomunten tussen nu en nieuwjaarsdag doen?

XRP koers kan $5 halen volgens ChatGPT

XRP, de token van Ripple Labs, staat momenteel op $2,95. In de afgelopen maand steeg de waarde van de token met 7%. Veel traders zullen het echter jammer vinden dat de hoge XRP koers van mid-september niet kon worden vastgehouden: toen stond de token enige tijd vast boven de $3,10.

Blockchainreport heeft ChatGPT gevraagd een bull case, base case en bear case XRP koers verwachting te schrijven. De AI stelde vast dat in Q4 2025 ETF momentum en institutionele inflows de tokenkoers kunnen ondersteunen, evenals de nu bestaande duidelijkheid omtrent de juridische status van de token. Daarnaast is er sprake van een hoge liquiditeit en ondersteuning door whales.

Hierdoor is in een bull case scenario een groei naar $3,50 tot $5 mogelijk (ongeveer 70% hoger dan de huidige waarde). In een base case gaat de koers naar $2,80 tot $3,30 en een bear case zou zelfs voor een verlies van 15% voor de XRP koers kunnen zorgen.

ChatGPT voorspelt Cardano en Pi network koers

Veel traders houden al langere tijd hun hart vast voor de Cardano koers. $ADA, de token van Charles Hoskins, doet het namelijk al langere tijd bijzonder matig. De laatste keer dat de Cardano koers boven de $1,00 stond was in maart van het afgelopen jaar. De positie binnen de top 10 grootste cryptomunten lijkt zelfs in gevaar te komen.

ChatGPT voorspelt dat de Cardano koers echter flink kan gaan stijgen ten opzichte van de huidige $0,84. De grote schaalbaarheid, aangekondigde upgrades, institutionele omarming en (wetenschappelijke) samenwerkingen moeten hiervoor zorgen. In een bull case zou $2,50 tot $4,00 mogelijk moeten zijn. Ook in de Base case gaat ChatGPT er vanuit dat de Cardano koers stijgt: $1,50 tot $2,50 wordt nog voor het einde van dit jaar voorzien.

Ook de PI Network koers zou volgens ChatGPT binnenkort flink kunnen stijgen. De token heeft sinds het bereiken van de all-time high in februari ($2,98) bijzonder slecht gepresteerd: momenteel staat de Pi Network koers op $0,24, wat effectief een verlies betekent van meer dan 90%.

Dankzij een groei van het netwerk met real uses cases, speculatie door investeerders en het afnemende tokenaanbod zou de token alsnog naar $1,00 kunnen groeien richting het einde van het jaar. Een stijging van ongeveer 4x ten opzichte van de huidige Pi Network koers.

Nieuwe crypto presale kan volgens ChatGPT x100 worden

De weblog Blockchainreporter wist bovendien een zeer interessante nieuwe crypto presale boven te krijgen via ChatGPT. Het gaat hier om de meme coin Maxi Doge ($MAXI), die volgens de generatieve AI weleens de volgende x100 crypto zou kunnen worden.

ChatGPT stelt dat er verschillende drijvende krachten zitten achter het (mogelijke) succes van deze token. Zo zorgt het gebruik van de razend populaire DOGE meme (nu in ‘gym bro’ versie) voor de nodige hilariteit en viraliteit. Daarnaast wordt dit wel gekoppeld aan gebruiksnut, zoals staking en (in de toekomst) mogelijkheden tot leverage trading.

Bovendien is er volgens ChatGPT sprake van een agressieve allocatie van presale funds richting marketing. Dit kan de vraag naar de token flink laten groeien. Traders krijgen tijdens de crypto presale bovendien vroegtijdig toegang voor een lagere prijs dan de koers waarop de token op de exchanges zal verschijnen. Hier is sprake van wat ChatGPT een ‘assymetric upside’ noemt.

Over +$2.5M raised. We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025

In korte tijd kon er tijdens de presale van de nieuwe crypto al meer dan $2,5 miljoen opgehaald worden. Het is een duidelijk teken dat het vertrouwen onder investeerders groot is.

Tijdens een bull case scenario zal Maxi Doge tussen x10 en x100 crypto winsten boeken, volgens ChatGPT. Een base case scenario voorziet al in 5x tot 20x; nog steeds meer winst dan wat je zou bereiken door nu in de Cardano koers, XRP koers of Pi Network koers te stappen. Investeer dus snel in de nieuwe crypto Maxi Doge!

