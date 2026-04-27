De cryptomarkt begint mei met een drukke week. Beleggers kijken niet alleen naar koersen, maar ook naar de Amerikaanse rente.

Woensdag 29 april beslist de Federal Reserve over de rente. Dat is de Amerikaanse centrale bank. Die vergadering heet de FOMC. Ook Microsoft, Amazon, Meta en Alphabet komen met cijfers. Alphabet is het bedrijf achter Google.

Daarom is aan Claude AI gevraagd om een koersverwachting voor mei 2026 te maken voor Bitcoin, XRP en Solana. Claude AI kijkt daarbij naar de FOMC week, de toon van Fed voorzitter Jerome Powell en de cijfers van grote techbedrijven.

De voorspelling is kort en direct: ik verwacht dat Bitcoin leidend blijft, XRP vooral het marktvertrouwen volgt en Solana het sterkst reageert op risico. In het basisscenario blijven de 3 munten eind mei dicht bij hun huidige zones.

BTC scenario: Bitcoin kan rond 80.000 dollar blijven hangen

De Bitcoin prijs ligt momenteel rond 77.500 dollar tot 79.000 dollar. Daarmee staat de koers dicht bij 80.000 dollar. Dat is een belangrijk rond niveau voor veel beleggers.

Claude AI rekent voor Bitcoin op een basisscenario tussen 78.000 dollar en 84.000 dollar eind mei. Dat scenario past bij een rustige Fed en sterke cijfers van Big Tech.

Een positief Bitcoin koers verwachting scenario ligt tussen 85.000 dollar en 92.000 dollar. Daarvoor moet Bitcoin boven 80.000 dollar blijven. Ook aanhoudende instroom in Bitcoin ETF’s helpt dan mee. Een ETF is een beursfonds waarmee beleggers via de beurs in Bitcoin stappen.

Een zwakker scenario ligt tussen 68.000 dollar en 74.000 dollar. Dat beeld past bij een strengere Fed en teleurstelling bij grote techbedrijven. In dat geval nemen beleggers vaak minder risico.

XRP scenario: XRP blijft afhankelijk van vertrouwen

De XRP prijs ligt momenteel rond 1,42 dollar tot 1,44 dollar. Daarmee staat de koers boven de zone van 1,30 dollar tot 1,40 dollar.

Claude AI rekent voor XRP op een basisscenario tussen 1,45 dollar en 1,55 dollar eind mei. XRP volgt dan vooral het algemene marktsentiment.

Een positief XRP koers verwachting scenario ligt tussen 1,65 dollar en 1,95 dollar. Daarvoor moet Powell ruimte laten voor een renteverlaging later dit jaar. Ook herstel bij XRP ETF instroom kan dan helpen.

Een zwakker scenario ligt tussen 1,15 dollar en 1,30 dollar. Dat past bij een streng FOMC bericht en lagere risicobereidheid. Ook dan blijft XRP gevoelig voor Bitcoin en de bredere markt.

SOL scenario: Solana beweegt vaak sterker dan Bitcoin

De Solana koers beweegt rond 84 dollar tot 87 dollar. Solana is een netwerk voor snelle en goedkope transacties. SOL is de munt van dat netwerk.

Claude AI rekent voor Solana op een basisscenario tussen 82 dollar en 95 dollar eind mei. Dat past bij een markt die voorzichtig positief blijft.

Een positief Solana koers verwachting scenario ligt tussen 105 dollar en 125 dollar. Daarvoor moet SOL boven 91 dollar breken. Sterke techcijfers kunnen daarbij helpen, omdat beleggers dan sneller risico nemen.

Een zwakker scenario ligt tussen 60 dollar en 75 dollar. SOL daalt vaak harder dan Bitcoin bij marktstress. Daarom blijft de munt gevoelig voor een negatieve reactie op de FOMC week.

Conclusie

De FOMC vergadering en de cijfers van Big Tech bepalen de toon voor mei. Bitcoin blijft leidend. XRP volgt vooral vertrouwen. Solana reageert het sterkst op risico in de markt.