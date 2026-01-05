AI speelt een steeds grotere rol in de crypto markt. Steeds vaker worden crypto AI analyses door modellen als ChatGPT en DeepSeek gebruikt als houvast voor traders. Beide schetsen uiteenlopende toekomstbeelden voor grote altcoins als XRP, Solana en Cardano. Die verschillen zeggen niet alleen iets over de munten zelf, maar ook over hoe AI tot conclusies komt en wat traders daarvan kunnen leren.

Katalysatoren voor de XRP koers

De verwachtingen van de XRP koers lopen het sterkst uiteen. DeepSeek werkt met brede ranges en noemt scenario’s tussen $3,66 en $8, afhankelijk van regelgeving en institutionele instroom. Daarbij spelen vooral wetgeving in de Verenigde Staten en verdere groei van ETF’s een centrale rol. Als die factoren samenkomen, ziet DeepSeek ruimte voor een stijging.

ChatGPT is terughoudender en plaatst XRP meer in een gematigd scenario. Het model kijkt nadrukkelijk naar adoptie via betalingsnetwerken en institutioneel gebruik, maar waarschuwt dat deze groei gefaseerd verloopt. Volgens deze crypto voorspelling ligt de nadruk eerst op stabilisatie en periodieke rotaties binnen de markt. Hoge uitschieters voor XRP zijn mogelijk, maar niet vanzelfsprekend.

Sterke fundamentals van de Solana koers

Bij de Solana koers zijn beide analyses opvallend gelijk over het langetermijnpotentieel. DeepSeek noemt Solana zelfs de grootste kanshebber voor outperformance in 2026, met koersdoelen rond $400. Die inschatting is gebaseerd op meetbare groei in on-chain activiteit, tokenized real-world assets en stevige instroom in SOL ETF’s.

ChatGPT volgt die lijn grotendeels, maar legt meer nadruk op de risico’s. Solana wordt gezien als een high-beta asset die in risk-on fases sneller stijgt dan andere large caps, maar ook gevoeliger is voor correcties. Technische kwetsbaarheid en leverage blijven aandachtspunten. Voor veel crypto experts geldt Solana daarom als een munt met een sterke fundering, maar eentje die alleen in een gunstig marktsentiment volledig tot bloei komt.

Beperkte groei van de Cardano koers

De Cardano koers komt in beide analyses het meest behoudend naar voren. DeepSeek rekent op beperkte groei, met scenario’s die variëren van een lichte daling tot een gematigde stijging richting $0,45. Het model wijst daarbij op het ontbreken van sterke katalysatoren en een afhankelijkheid van de bredere marktcyclus.

ChatGPT is iets milder, maar ziet Cardano vooral als een volger binnen een altseason. Technologische ontwikkelingen worden erkend, maar zonder duidelijke versnelling in gebruik blijven grote stijgingen volgens het model onwaarschijnlijk.

Crypto experts versus AI

Het verschil tussen ChatGPT en DeepSeek zit vooral in methodologie. DeepSeek leunt sterker op data, scenario’s en extreme uitkomsten, terwijl ChatGPT meer gewicht geeft aan marktstructuur en historisch gedrag. Menselijke analisten bevinden zich vaak tussen die twee benaderingen in en combineren data met context en ervaring.

Voor traders betekent dit dat AI vooral nuttig is als aanvullend instrument, niet als vervanging van menselijk oordeel. De modellen laten zien waar kansen en risico’s liggen, maar geen enkele voorspelling is gegarandeerd. Wie crypto AI analyses inzet als hulpmiddel, haalt er waarschijnlijk meer uit dan wie blindelings volgt wat AI zegt.

