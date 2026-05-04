Evernorth Holdings, het door Ripple gesteunde XRP treasury bedrijf, zet de volgende stap richting een Nasdaq notering onder ticker XRPN. Met ruim 473 miljoen XRP in kas (zo’n 656 miljoen dollar) wordt dit het grootste publieke XRP fonds ooit. Wat betekent dit Ripple nieuws voor de XRP koers verwachting?

Tweede S-4 indiening brengt Evernorth dichter bij Nasdaq XRPN listing

Evernorth heeft een nieuwe versie van zijn S-4 indiening bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC gestuurd. Daarmee komt de fusie met SPAC Armada Acquisition Corp II steeds dichterbij. Na afronding gaat het samen verder als Evernorth Holdings Inc., met de aandelen onder ticker XRPN en de warrants onder XRPNW.

In deze tweede aanvulling staan ook nieuwe namen voor de directie. Robert Kaiden (financieel directeur bij OpenAI Foundation) en Derar Islim (oud-topman bij Genesis) komen erbij. Daarmee haalt Evernorth zwaargewichten binnen uit zowel de financiële wereld als de crypto sector. Voor wie meer over de XRP koers verwachting wil lezen, biedt deze ontwikkeling een sterke trigger.

CEO Asheesh Birla bundelt grote namen en maakt Evernorth tot een van de grootste XRP whales

Aan het roer staat CEO Asheesh Birla, een oude bekende uit het Ripple kamp waar hij eerder de wereldwijde betalingstak leidde. Onder zijn leiding bouwt Evernorth eigenlijk een soort MicroStrategy variant, maar dan voor XRP in plaats van Bitcoin. Het idee: actief beheer van een grote treasury, in plaats van enkel passief koersexposure.

De financiering van ruim 1 miljard dollar komt van zware namen. SBI Holdings legt 200 miljoen dollar in, en ook Pantera Capital, Kraken, GSR en Arrington Capital stapten in. Ripple zelf bracht 126,79 miljoen XRP rechtstreeks in. De gemiddelde aankoopprijs ligt op 2,44 dollar per XRP, ruim boven de actuele markt. Hierdoor wordt Evernorth direct een van de grootste XRP whales op aarde.

Wat dit Ripple nieuws betekent voor de XRP koers en het XRP ETF momentum

De timing valt samen met een sterke trend voor institutionele crypto producten. In Amerika draaien al meerdere spot XRP ETF fondsen van partijen als Bitwise, 21Shares en Canary Capital. Samen beheren ze rond de 1 miljard dollar. Een XRP ETF van Blackrock zit er volgens analisten pas eind 2026 of 2027 in, maar de interesse vanuit Blackrock en andere grote partijen groeit zichtbaar.

Volgens Evernorth verlieten de laatste periode meer dan 7 miljard XRP de exchanges, een teken dat het aanbod krap wordt. Combineer dat met de aankopen van Evernorth en de vraag naar XRP ETF producten, en de grote vraag wordt: hoeveel kan Ripple waard worden de komende jaren? Veel handelaren kijken al naar welke altcoin gaat exploderen zodra die instroom doorzet.

Claude AI XRP koers verwachting na Evernorth XRPN listing

De redactie van CoinSpeaker NL gebruikt Claude AI als analytisch hulpmiddel om de mogelijke impact van Evernorth op de XRP koers in kaart te brengen. Volgens Claude AI zorgt de combinatie van een aanstaande Nasdaq notering onder XRPN, een treasury van ruim 473 miljoen XRP en de instap van SBI Holdings, Pantera Capital en Kraken voor een structureel andere vraag-aanbod verhouding.

Het vertrek van meer dan 7 miljard XRP van exchanges versterkt dat beeld, en de gemiddelde aankoopprijs van Evernorth rond 2,44 dollar vormt volgens Claude AI een belangrijke psychologische bodem.

Voor de korte termijn ziet Claude AI ruimte voor een herstelbeweging richting de 3 dollar zone in de aanloop naar de XRPN handelsdag. Op middellange termijn schetst Claude AI twee scenario’s: bij SEC goedkeuring en een mogelijke Blackrock XRP ETF in 2026 of 2027 is een doorbraak boven de huidige weerstand realistisch, terwijl vertraging of een afkoelende markt eerder leidt tot consolidatie. De redactie benadrukt dat dit geen beleggingsadvies is, maar een scenario analyse op basis van publieke data.

Vooruitblik: XRPN listing en de volgende beweging in de Ripple koers

Met de tweede S-4 amendement is de beursnotering van XRPN dichterbij dan ooit. Zodra de SEC groen licht geeft en de aandeelhouders van Armada akkoord gaan, kan de eerste handelsdag in zicht komen. Beleggers krijgen zo via een gewoon aandeel toegang tot een grote XRP positie, zonder zelf coins te hoeven beheren.

Voor de markt ligt de echte vraag bij de doorwerking. Een succesvolle Nasdaq debuut, samen met groeiende XRP ETF instroom en een mogelijke Blackrock stap, kan ervoor zorgen dat Ripple stijgt richting nieuwe niveaus. Of dat ook echt gebeurt, blijft afwachten. De vraag hoeveel kan Ripple waard worden hangt sterk af van hoe snel echt institutioneel kapitaal binnenkomt en of Ripple stijgt mee met de bredere ETF trend.