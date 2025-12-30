Bijzonder Ripple nieuws komt vandaag uit de hoek van de XRP ETF producten. Hoewel de token zelf niet bovengemiddeld presteert, breken deze beursproducten namelijk alle verwachtingen: voor de zevende week op rij kon een flinke instroom genoteerd worden! Wat gaat Ripple doen?

Ripple nieuws: 7 weken XRP ETF instroom

Investeerders hadden de nodige verwachtingen rondom XRP ETF producten die medio november op de Amerikaanse beurzen gelanceerd werden. De producten, op de beurs gezet door gigantische vermogensbeheerders als Grayscale en Franklin Templeton, zouden naar verwachting met name institutionele investeerders (de doelgroep van Ripple) aantrekken.

Wat weinigen verwacht hadden is echter dat de beursproducten, waarmee je de koers van een product volgt zonder deze zelf in beheer te hebben, zeven weken op rij een netto-instroom zouden kennen.

⚡️XRP ETF INFLOWS EXTEND TO A 7TH STRAIGHT WEEK pic.twitter.com/C9yV5oOaSY — Coin Bureau (@coinbureau) December 29, 2025

Momenteel zijn investeringen in ETF producten en andere AUM’s (Asset Under Management) waarschijnlijk de belangrijkste ondersteuning van de XRP koers. Met een verlies van 15% in de afgelopen maand doet de token van Brad Garlinghouse en zijn team het namelijk niet goed, evenals de rest van de cryptomarkt.

Desondanks presteren de XRP producten beter dan bijvoorbeeld die van Ethereum, die wel uitstroom kennen.

Franklin Templeton haalt 100 miljoen XRP

Met name de XRP ETF van Franklin Templeton wist in de afgelopen dagen de spotlights te pakken. Deze week kende het beursproduct een totale inflow van $70 miljoen, en werd ook de grens van 100 miljoen XRP in beheer gepasseerd.

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨𝐧’𝐬 𝐗𝐑𝐏 𝐄𝐓𝐅 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒𝐄𝐃 𝟏𝟎𝟎𝐌 𝐗𝐑𝐏 🤯💥 Franklin Templeton’s (@FTI_US) $XRP spot ETF (ticker: $XRPZ) just passed 𝟏𝟎𝟎 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 𝐗𝐑𝐏 𝐢𝐧 𝐡𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬 — now sitting at ~105.9M XRP… pic.twitter.com/Wxx0H0isaN — Diana (@InvestWithD) December 24, 2025

In totaal heeft het bedrijf nu 105 miljoen XRP tokens voor haar cliënten in beheer.

Volgens crypto expert Diana is dit niet alleen een symbolische mijlpaal voor FT: het is bovenal een indicator dat institutionele partijen het vertrouwen in Ripple Labs houden. In totaal beheren alle assetmanagers (ETF) samen nu meer dan $1 miljard aan XRP.

XRP koers blijft achter

De ontwikkelingen bij ETF producten ten spijt kent de XRP token zelf allerminst een uptrend in de afgelopen zeven weken. Sterker nog: de token zit in een lastig parket met een verlies van 15% over de afgelopen maand. Momenteel staat XRP op $1,86, wat al verschillende malen een duidelijke support is geweest.

Voor veel traders zal het terugwinnen van $2,00 een eerste duidelijke doelstelling zijn. Hoe groot het risico is op een verdere koersval, is lastig aan te geven. Opvallend is dat de token inmiddels lager staat dan begin juli, toen de geruchtmakende Ripple rechtszaak werd afgerond.

Wat gaat Ripple doen?

Ondanks de slechte cijfers blijken institutionele investeerders nog volop vertrouwen te hebben in de token. Dit komt naar voren uit de ETF instroom, maar ook uit de on-chain whale activiteit (exchange balances -45%).

Hoewel retailers dus wegstappen, blijven grotere partijen het vertrouwen in de toekomst behouden. Onder meer samenwerkingen met grote banken, betaalsysteem SWIFT en verzekeraars moeten ervoor zorgen dat de XRP koers in de toekomst richting de $10 gaat. Volgens sommige experts is in de toekomst $1000 mogelijk.

Op de korte termijn is het echter van belang vooral te kijken naar de mogelijkheden tot een breakout richting de $4. Volgens institutionele analisten is dit mogelijk wanneer de XRP koers de $1,90 definitief weet te breken.

Inspelen op XRP rally?

Nu XRP relatief laag staat en de institutionele interesse hoog is, kan er sprake zijn van een uitstekend koopmoment. Wel is het zaak om je goed te beseffen dat de token van Ripple Labs geen mogelijkheden biedt tot een groei van x50 of x100. Wanneer Ripple naar $10 zou gaan (dit zou al spectaculair zijn) is er sprake van ‘slechts’ x4,3 winstfactoren.

