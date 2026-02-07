De XRP koers staat al weken onder druk na een correctie in de cryptomarkt. Toch lijkt het huidige niveau van $1,25 meer te doen dan alleen dalen. Rond deze zone komt steeds opnieuw koopinteresse naar voren, wat wijst op stevige ondersteuning.

Voor veel traders voelt dit als een zone waar de paniek langzaam wegzakt en ruimte ontstaat om weer vooruit te kijken. XRP lijkt hier te bewegen zoals Bitcoin dat eerder deed rond belangrijke bodems, wat deze fase extra interessant maakt om in de gaten te houden.

Ripple nieuws wijst op stabilisatie in de markt

In het laatste Ripple nieuws valt op dat het project ondanks de koersdruk blijft doorbouwen. Nieuwe samenwerkingen en uitbreidingen gaan door, terwijl de markt vooral focust op prijsbewegingen. Juist die combinatie zorgt voor een verschil tussen sentiment en fundament.

Dit voedt de vraag: wat gaat Ripple doen als de markt weer rustiger wordt? Historisch gezien herstellen de beste altcoins vaak als eerste zodra onzekerheid afneemt.

XRP rally volgens crypto AI scenario’s

Volgens modellen van crypto AI zoals Claude ontstaat vaak een bodem nadat overbodige hefboomposities zijn verdwenen. Dat lijkt nu het geval. In eerdere cycli volgde na zo’n fase regelmatig een krachtige XRP rally, als de markt meewerkt.

Voor een sterker herstel zijn wel voorwaarden nodig. Denk aan Bitcoin die boven $100.000 blijft, duidelijke regelgeving in de Verenigde Staten en kapitaal dat opnieuw richting altcoins stroomt.

De XRP voorspelling richting 2026 laat ruimte voor optimisme. Data van CoinMarketCap laat zien dat in een gunstig scenario waarin een parabolische altseason ontstaat, een beweging richting $5 niet kan worden uitgesloten.

Tegelijk blijft een terugval richting $1 mogelijk als de markt opnieuw in een bearfase belandt. Het verschil zal vooral worden bepaald door timing, liquiditeit en vertrouwen. XRP, ADA en SOL crashen maar analist ziet binnenkort altseason en dit laat zien dat er nog vertrouwen is.

Maxi Doge speelt in op de situatie

In periodes van onzekerheid zoeken traders vaak kleinere projecten met eigen momentum. Maxi Doge speelt hierop in met een duidelijke focus op hype, marketing en community.

De tokenomics laten zien dat een groot deel van de middelen wordt ingezet voor zichtbaarheid en campagnes, wat vaak leidt tot snelle aandacht.

Maxi Doge richt zich niet op fundamentele beloftes, maar op energie en viraliteit. In fases waarin grote coins zijwaarts bewegen, stroomt kapitaal vaak naar dit soort projecten. Het project heeft nu al meer dan $4,5 miljoen opgehaald.

