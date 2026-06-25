De Bitcoin koers brak op 24 juni door de grens van 60.000 dollar en raakte het laagste punt in zo’n twintig maanden. Tegelijk schiet het handelsvolume omhoog. Analisten van CryptoQuant zien daarin een waarschuwing: zo’n piek gaat vaak vooraf aan een felle koersbeweging.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Bitcoin technische analyse: volume piek als waarschuwing

CryptoQuant waarschuwt dat plotselinge volume pieken in de spot markt en in de markt voor crypto futures vaak een grotere beweging aankondigen. Dat geldt zeker nu de koers in een nauwe range klem zit. Een uitbraak naar boven heeft veel volume nodig, terwijl een uitbraak naar beneden juist nieuwe verliezen kan veroorzaken.

Op 24 juni stroomde er voor zo’n 479 miljoen dollar aan Bitcoin naar de beurs Binance. Dat is verkoopdruk die op de loer ligt. Tegelijk neemt de paniek onder kleine beleggers toe en passen veel handelaren hun Bitcoin koers verwachting aan.

$479M in BTC Flows Into Binance as Panic Selling Picks Up “At 7,600 BTC and a price around $63K, that's roughly $479 million in potential sell-side pressure sitting on Binance alone.” – By @Darkfost_Coc Read more ⤵️https://t.co/cUrTVQmpJ9 pic.twitter.com/USlPH9TgCe — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 24, 2026

Bodem of verdere daling voor de Bitcoin koers?

De grote vraag is wat gaat Bitcoin nu doen: een bodem zetten of verder zakken. CryptoQuant wijst erop dat de gemiddelde prijs waarvoor alle Bitcoin ooit is gekocht rond 53.600 dollar ligt. Zo’n niveau markeert in het verleden vaak een bodem in een berenmarkt. Toch blijft de vraag naar Bitcoin zwak, en dat maakt elke stijging kwetsbaar.

De daling kwam niet uit het niets. Een uitverkoop in chip en AI aandelen joeg beleggers weg uit risicovolle bezittingen. Bitcoin viel daardoor ruim 50 procent onder de top van oktober 2025.

Daar komt bij dat de grote beleggingsfondsen, de ETF’s, de laatste weken juist Bitcoin verkochten in plaats van kochten. Daardoor wordt de vraag dunner en kan een kleine verkoopgolf de koers harder raken dan normaal.

Chronology: Bitcoin’s Market Deterioration “This chronology shows that Bitcoin’s market deterioration began to appear in on-chain indicators (supply, demand, and holders) before it fully impacted price.” – By @_onchain Link ⤵️https://t.co/JIGnvnLc1h pic.twitter.com/6JXX9yexhh — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 24, 2026

Wat Bitcoin whales nu doen

Opvallend genoeg kopen de Bitcoin whales juist bij, terwijl kleine beleggers verkopen. De on-chain data laat netto koopdruk zien vanuit grote portemonnees. Toch is dat kopen tot nu toe niet genoeg om de daling te keren, waardoor de vraag welke crypto gaat stijgen voorlopig lastig blijft.

Waar het slimme geld nu op let:

Het volume in spot en futures, op zoek naar een piek die een uitbraak inluidt.

De gemiddelde aankoopprijs rond 53.600 dollar als mogelijke bodem.

De instroom naar beurzen, want veel Bitcoin op een beurs betekent vaak verkoopdruk.

De vraag vanuit ETF’s, die de afgelopen weken juist afnam.

“Zolang de vraag in de spot markt zwak blijft, is elke stijging kwetsbaar,” zegt een analist van het Coinspeaker team. “Pas bij echte koopdruk kun je spreken van een duurzame Bitcoin rally.”

Bitcoin Hyper als snelle laag bovenop Bitcoin

Terwijl beleggers wachten op de volgende grote zet, kijken sommigen naar nieuwe projecten. Eén daarvan is Bitcoin Hyper ($HYPER), een laag bovenop Bitcoin die transacties veel sneller en goedkoper wil maken.

Bitcoin Hyper gebruikt de Solana Virtual Machine om snelle, goedkope transacties, staking en apps naar Bitcoin te brengen. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op. De komende maanden bepaalt vooral de vraag naar Bitcoin of de markt herstelt of verder afkoelt. Doe altijd je eigen onderzoek, want een presale blijft risicovol.

Bitcoin Hyper presale toegang